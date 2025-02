2. Chronik 13

Elberfelder Bibel

2 Er regierte drei Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Michaja, die Tochter Uriëls von Gibea. Und es war Krieg zwischen Abija und Jerobeam.

3 Und Abija begann den Krieg mit einem Heer von tapferen Kriegern, 400000 auserlesenen Männern. Und Jerobeam stellte sich gegen ihn in Schlachtordnung auf mit 800000 auserlesenen Männern, tapferen Helden. –

4 Da stellte sich Abija oben auf den Berg Zemarajim, der im Gebirge Ephraim {liegt} , und sprach: Hört mich an, Jerobeam und ganz Israel!

8 Und nun denkt ihr, standhalten zu können dem Königtum des Herrn in der Hand der Söhne Davids, weil ihr eine große Menge seid und die goldenen Kälber bei euch sind, die Jerobeam euch zu Göttern gemacht hat!

12 Siehe, Gott ist mit uns, an unserer Spitze. {Bei uns sind} seine Priester und die Lärmtrompeten, um Lärm zu blasen gegen euch. Söhne Israel, kämpft nicht gegen den Herrn, den Gott eurer Väter! Denn es wird euch nicht gelingen.

13 Aber Jerobeam ließ {Leute im} Hinterhalt eine Umgehung machen, um ihnen in den Rücken zu kommen, sodass sie vor Juda waren und der Hinterhalt hinter Juda .

16 Und die Söhne Israel flohen vor Juda, und Gott gab sie in ihre Hand.

18 So wurden die Söhne Israel zu dieser Zeit gedemütigt. Aber die Söhne Juda wurden stark, weil sie sich auf den Herrn, den Gott ihrer Väter, gestützt hatten.

20 Und Jerobeam behielt keine Macht mehr in den Tagen Abijas. Und der Herr schlug ihn, und er starb.

22 Und die übrige Geschichte Abijas und seine Wege und seine Reden sind geschrieben in der Schrift des Propheten Iddo.

23 Und Abija legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt Davids. Und sein Sohn Asa wurde an seiner Stelle König. In seinen Tagen hatte das Land zehn Jahre Ruhe.