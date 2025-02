2. Chronik 17

Elberfelder Bibel

1 Und sein Sohn Joschafat wurde an seiner Stelle König. Und er erwies sich stark gegenüber Israel.

2 Er legte Streitkräfte in alle befestigten Städte Judas und legte Besatzungen in das Land Juda und in die Städte Ephraims, die sein Vater Asa eingenommen hatte.