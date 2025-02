2. Chronik 19

Elberfelder Bibel

1 Und Joschafat, der König von Juda, kehrte in Frieden zurück nach Jerusalem in sein Haus.

9 Und er befahl ihnen und sagte: So sollt ihr es machen in der Furcht des Herrn, in Treue und mit ungeteiltem Herzen.

10 Was für ein Rechtsstreit auch immer vor euch kommt vonseiten eurer Brüder, die in ihren Städten wohnen, zwischen Bluttat und Bluttat, zwischen Gesetz und Gebot, Ordnungen und Rechtsbestimmungen, so sollt ihr sie verwarnen, damit sie nicht an dem Herrn schuldig werden und damit nicht ein Zorn über euch und über eure Brüder kommt. So sollt ihr es machen, damit ihr nicht schuldig werdet.