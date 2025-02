2. Chronik 2

Elberfelder Bibel

Salomos Vertrag mit Hiram – Vorbereitungen zum Tempelbau

1 Und Salomo zählte 70000 Lastträger ab und 80000 Steinhauer im Gebirge und 3600 Aufseher über sie.

2 Und Salomo sandte zu Hiram, dem König von Tyrus, und ließ {ihm} sagen: Wie du es bei meinem Vater David getan und ihm Zedern gesandt hast, damit er sich ein Haus baute, um darin zu wohnen, {so tu es auch bei mir!}

3 Siehe, ich will dem Namen des Herrn, meines Gottes, ein Haus bauen, um es ihm zu weihen, um wohlriechendes Räucherwerk als Rauchopfer vor ihm darzubringen und {um} das ständige Schaubrot {aufzulegen} und morgens und abends Brandopfer {zu opfern} an den Sabbaten und an den Neumonden und an den Festen des Herrn, unseres Gottes. Das ist für ewig Israel auferlegt.

4 Und das Haus, das ich bauen will, soll groß sein; denn unser Gott ist größer als alle Götter.

5 Aber wer kann ihm ein Haus bauen? Denn der Himmel und die Himmel der Himmel können ihn nicht fassen. Und wer bin ich, dass ich ihm ein Haus bauen sollte, es sei denn, um Rauchopfer vor ihm darzubringen?

6 Und nun sende mir einen Mann, der darin erfahren ist, in Gold und in Silber und in Bronze und in Eisen und in rotem Purpur und Karmesin und violettem Purpur zu arbeiten, und der Gravierungen zu machen versteht, zusammen mit den Künstlern, die bei mir in Juda und in Jerusalem sind, die mein Vater David bestellt hat!

7 Und sende mir Zedern-, Wacholder- und Almuggimholz vom Libanon! Denn ich weiß, dass deine Knechte das Holz des Libanon zu schlagen verstehen. Und siehe, meine Knechte sollen mit deinen Knechten zusammenarbeiten .

8 Und man soll mir Holz zubereiten in Menge. Denn das Haus, das ich bauen will, soll groß und wunderbar sein.

9 Und siehe, den Holzfällern, die das Holz schlagen, gebe ich {hiermit} Weizen zur Verpflegung für deine Knechte, 20000 Kor, und 20000 Kor Gerste und 20000 Bat Wein und 20000 Bat Öl.

10 Und Hiram, der König von Tyrus, antwortete in einem Schreiben und sandte es an Salomo: Weil der Herr sein Volk liebt, hat er dich zum König über sie gemacht.

11 Und Hiram sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der Himmel und Erde gemacht hat, dass er dem König David einen weisen Sohn gegeben hat, voller Verstand und Einsicht, der dem Herrn ein Haus bauen will und ein Haus für seine Königsherrschaft!

12 So sende ich nun einen kunstfertigen, einsichtsvollen Mann, Hiram-Abi ,

13 den Sohn einer Frau von den Töchtern Dan. Und sein Vater war ein Tyrer. Er versteht, in Gold und Silber zu arbeiten, in Bronze, in Eisen, in Steinen und in Holz, in rotem Purpur, in violettem Purpur und in Byssus und in Karmesin und jegliche Gravierung zu machen und jeden Entwurf zu ersinnen, der ihm aufgegeben wird, zusammen mit deinen Künstlern und den Künstlern meines Herrn David, deines Vaters.

14 Und nun, den Weizen und die Gerste, das Öl und den Wein, von denen mein Herr gesprochen hat, möge er seinen Knechten senden.

15 Wir aber, wir werden Holz vom Libanon schlagen nach all deinem Bedarf und werden es dir in Flößen auf dem Meer nach Jafo bringen. Du kannst es dann nach Jerusalem hinaufschaffen.

16 Und Salomo zählte alle Fremden, die im Land Israel waren, nach der Zählung, die {schon} sein Vater David unter ihnen vorgenommen hatte; und es fanden sich 153600.

17 Und er machte von ihnen 70000 zu Lastträgern und 80000 zu Steinhauern im Gebirge und 3600 zu Aufsehern, um das Volk zur Arbeit anzuhalten.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen