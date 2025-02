2. Chronik 25

Elberfelder Bibel

1 Amazja war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Joaddan, von Jerusalem.

2 Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, jedoch nicht mit ungeteiltem Herzen.

5 Und Amazja versammelte Juda, und er stellte sie auf nach Vaterhäusern, nach Obersten über Tausend und nach Obersten über Hundert, von ganz Juda und Benjamin. Und er musterte sie von zwanzig Jahren an und darüber und fand, dass 300000 Auserlesene {da} waren, die mit dem Heer auszogen, die Spieß und Langschild trugen.

6 Und er warb aus Israel 100000 wehrfähige Männer für hundert Talente Silber an. –

9 Und Amazja sagte zu dem Mann Gottes: Und was soll mit den hundert Talenten geschehen, die ich der Kriegsschar von Israel gegeben habe? Der Mann Gottes sagte: Der Herr hat {genug} , um dir mehr als das zu geben.

10 Da sonderte Amazja sie ab, die Kriegsschar {nämlich} , die aus Ephraim zu ihm gekommen war, damit sie an ihren Ort zurückkehrten. Und ihr Zorn entbrannte sehr gegen Juda, und sie kehrten in glühendem Zorn an ihren Ort zurück.