2. Chronik 26

Elberfelder Bibel

Usija von Juda – Seine Gottesfurcht und seine Siege über die Feinde Judas

1 Und das ganze Volk von Juda nahm Usija – der war sechzehn Jahre alt –, und sie machten ihn zum König anstelle seines Vaters Amazja.

2 Er baute Elat {wieder auf} und brachte es an Juda zurück, nachdem der König sich zu seinen Vätern gelegt hatte.

3 Usija war sechzehn Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 52 Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jecholja, von Jerusalem.

4 Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Amazja getan hatte.

5 Und er suchte Gott in den Tagen Secharjas, der {ihn} in den Gesichten Gottes unterwies ; und in den Tagen, da er den Herrn suchte, gab ihm Gott Gelingen.

6 Und er zog aus und kämpfte gegen die Philister und riss die Mauer von Gat nieder und die Mauer von Jabne und die Mauer von Aschdod. Und er baute Städte bei Aschdod und {im Land der} Philister.

7 Und Gott half ihm gegen die Philister und gegen die Araber, die in Gur-Baal wohnten, und gegen die Mëuniter.

8 Und die Ammoniter entrichteten Usija Tribut. Und sein Name drang bis nach Ägypten, denn er war überaus mächtig geworden.

9 Und Usija baute Türme in Jerusalem auf dem Ecktor und auf dem Taltor und auf dem Winkel und befestigte sie.

10 Und er baute Türme in der Steppe und grub viele Zisternen. Denn er hatte viel Vieh, sowohl in der Niederung als auch in der Ebene, {und} Bauern und Weingärtner im Gebirge und im Fruchtland ; denn er liebte den Ackerbau.

11 Und Usija hatte ein kriegstüchtiges Heer, das in Abteilungen in den Kampf zog nach der Zahl ihrer Musterung durch den Schreiber Jeïel und den Verwalter Maaseja unter der Leitung Hananjas, eines der Obersten des Königs.

12 Die ganze Zahl der Familienoberhäupter der Kriegshelden war 2600.

13 Und unter ihrer Leitung stand eine Heeresmacht von 307500 {Mann} , die den Krieg mit gewaltiger Kraft führte, um dem König gegen den Feind zu helfen.

14 Und Usija beschaffte ihnen, dem ganzen Heer, Schilde und Spieße und Helme und Panzer und Bogen und Schleudersteine.

15 Und er machte in Jerusalem kunstvoll erdachte Maschinen, die auf den Türmen und auf den Mauerecken stehen sollten, um mit Pfeilen und mit großen Steinen zu schießen. Und sein Name ging aus bis in die Ferne. Denn wunderbar wurde ihm geholfen, bis er sehr mächtig war.

Usijas Selbstüberhebung, Untreue und Krankheit

16 Und als er mächtig geworden war, wurde sein Herz hochmütig, bis er verderblich handelte. Und er handelte treulos gegen den Herrn, seinen Gott, und drang in den Tempel des Herrn ein, um auf dem Räucheraltar zu räuchern.

17 Da ging der Priester Asarja hinter ihm her und mit ihm achtzig Priester des Herrn, tüchtige Männer .

18 Und sie widerstanden dem König Usija und sagten zu ihm: Nicht dir, Usija, steht es zu, dem Herrn Rauchopfer darzubringen, sondern den Priestern, den Söhnen Aarons, die geheiligt sind, Rauchopfer darzubringen! Geh aus dem Heiligtum hinaus! Denn du hast treulos gehandelt, und es wird dir nicht zur Ehre gereichen vor dem Herrn, Gott.

19 Aber Usija wurde wütend. Und er hatte {schon} in seiner Hand eine Räucherpfanne, um Rauchopfer darzubringen. Und als er über die Priester wütend wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn, angesichts der Priester im Haus des Herrn neben dem Räucheraltar.

20 Und der Oberpriester Asarja und all die Priester wandten sich ihm zu, und siehe, er war aussätzig an seiner Stirn, und sie trieben ihn schleunigst von dort weg. Und auch er selbst beeilte sich hinauszukommen, weil der Herr ihn geschlagen hatte.

21 Und der König Usija war aussätzig bis zum Tag seines Todes. Und er wohnte in einem abgesonderten Haus als Aussätziger; denn er war von dem Haus des Herrn ausgeschlossen. Und sein Sohn Jotam war über das Haus des Königs {gesetzt worden} und richtete das Volk des Landes.

22 Und die übrige Geschichte Usijas, die frühere und die spätere, hat der Prophet Jesaja geschrieben, der Sohn des Amoz.

23 Und Usija legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn bei seinen Vätern auf dem Feld {bei} dem Grab für die Könige; denn man sagte: Er war aussätzig. Und sein Sohn Jotam wurde an seiner Stelle König.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen