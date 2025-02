2. Chronik 27

Elberfelder Bibel

1 25 Jahre war Jotam alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Jeruscha, die Tochter Zadoks.

2 Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater Usija getan hatte. Nur ging er nicht in den Tempel des Herrn. Aber das Volk handelte noch verderblich.