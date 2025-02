2. Chronik 28

Elberfelder Bibel

1 Zwanzig Jahre war Ahas alt, als er König wurde, und er regierte sechzehn Jahre in Jerusalem. Und er tat nicht, was recht war in den Augen des Herrn, wie sein Vater David.

5 Da gab ihn der Herr, sein Gott, in die Hand des Königs von Aram. Und sie schlugen ihn und führten ihm eine große Menge Gefangene gefangen weg und brachten sie nach Damaskus. Und auch in die Hand des Königs von Israel wurde er gegeben, der ihm eine schwere Niederlage beibrachte .

6 Und Pekach, der Sohn Remaljas, brachte in Juda an einem Tage 120000 {Mann} um, alles tapfere Leute , weil sie den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten.

9 Und dort war ein Prophet des Herrn mit Namen Oded. Und er ging hinaus, dem Heer entgegen, das nach Samaria kam, und sagte zu ihnen: Siehe, weil der Herr, der Gott eurer Väter, über Juda wütend war , hat er sie in eure Hand gegeben. Und ihr habt sie mit einer Wut umgebracht, die bis an den Himmel reicht.

15 Und die Männer, die mit Namen angegeben wurden, standen auf und nahmen sich der Gefangenen an. Und alle von ihnen, die nackt waren, bekleideten sie aus der Beute. Sie bekleideten {sie} und gaben ihnen Schuhe und speisten und tränkten sie und salbten sie. Und alle, die ermattet waren , geleiteten sie auf Eseln und brachten sie nach Jericho, der Palmenstadt, in die Nähe ihrer Brüder. Dann kehrten sie nach Samaria zurück.

19 Denn der Herr demütigte Juda wegen des Ahas, des Königs von Israel, weil er in Juda Zügellosigkeit zugelassen und in {seiner} Untreue treulos gegen den Herrn gehandelt hatte.

24 Und Ahas brachte die Geräte des Hauses Gottes zusammen und zerschlug die Geräte des Hauses Gottes. Und er schloss die Türen des Hauses des Herrn und machte sich Altäre an allen Ecken in Jerusalem.

27 Und Ahas legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt, in Jerusalem; denn man brachte ihn nicht in die Gräber der Könige von Israel. Und Hiskia , sein Sohn, wurde an seiner Stelle König.