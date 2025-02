2. Chronik 29

Elberfelder Bibel

Hiskia von Juda – Ausbesserung und Einweihung des Tempels

1 Hiskia wurde König, als er 25 Jahre alt war, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem; und der Name seiner Mutter war Abija, die Tochter Secharjas.

2 Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, nach allem, was sein Vater David getan hatte.

3 Er war es, der {gleich} im ersten Jahr seiner Regierung, im ersten Monat, die Türen des Hauses des Herrn öffnete und sie ausbesserte.

4 Und er ließ die Priester und die Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten

5 und sagte zu ihnen: Hört mich, ihr Leviten! Heiligt euch nun und heiligt das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und schafft den Unflat aus dem Heiligtum!

6 Denn unsere Väter haben treulos gehandelt und getan, was böse ist in den Augen des Herrn, unseres Gottes, und haben ihn verlassen. Und sie haben ihr Gesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt.

7 Auch haben sie die Türen der Vorhalle verschlossen und die Lampen ausgelöscht und dem Gott Israels kein Räucherwerk dargebracht und kein Brandopfer im Heiligtum geopfert.

8 So ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen, und er hat sie zum Schrecken, Entsetzen und Zischen gemacht, wie ihr mit euren Augen seht.

9 Und siehe, deswegen sind unsere Väter durch das Schwert gefallen, und unsere Söhne und unsere Töchter und unsere Frauen sind in Gefangenschaft.

10 Nun {aber} liegt es mir am Herzen, einen Bund mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu schließen, damit sich die Glut seines Zornes von uns abwendet.

11 Nun, meine Söhne, seid nicht lässig! Denn euch hat der Herr erwählt, vor ihm zu stehen {und} ihm zu dienen. Ihr sollt seine Diener sein und ihm Rauchopfer darbringen.

12 Da machten sich die Leviten auf: Mahat, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asarjas, von den Söhnen der Kehatiter; und von den Söhnen Meraris: Kisch, der Sohn Abdis, und Asarja, der Sohn Jehallelels; und von den Gerschonitern: Joach, der Sohn Simmas, und Eden, der Sohn Joachs;

13 und von den Söhnen Elizafans: Schimri und Jeïel; und von den Söhnen Asafs: Secharja und Mattanja;

14 und von den Söhnen Heman: Jehiël und Schimi; und von den Söhnen Jedutun: Schemaja und Usiël.

15 Und sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich. Und sie kamen nach dem Befehl des Königs, den Worten des Herrn gemäß, um das Haus des Herrn zu reinigen.

16 Und die Priester gingen in das Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen. Und sie brachten alles Unreine, das sie in dem Tempel des Herrn fanden, in den Hof des Hauses des Herrn hinaus. Und die Leviten nahmen es in Empfang, um es an den Bach Kidron hinauszubringen.

17 Und sie fingen am Ersten des ersten Monats an, {das Haus} zu heiligen; und am achten Tag des Monats kamen sie zur Vorhalle des Herrn. Und sie heiligten das Haus des Herrn acht Tage lang; und am sechzehnten Tag des ersten Monats waren sie fertig.

18 Und sie gingen zum König Hiskia hinein und sagten: Wir haben das ganze Haus des Herrn gereinigt und den Brandopferaltar und all seine Geräte und den Tisch der Schaubrote und all seine Geräte.

19 Und alle Geräte, die der König Ahas während seiner Regierung in seiner Untreue entweiht hat , haben wir hergerichtet und geheiligt; und siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. –

20 Und der König Hiskia machte sich früh auf und versammelte die Obersten der Stadt, und er ging hinauf in das Haus des Herrn.

21 Und sie brachten sieben Stiere und sieben Widder und sieben Schafe und sieben Ziegenböcke als Sündopfer für das Königtum und für das Heiligtum und für Juda. Und er befahl den Söhnen Aarons, den Priestern, sie auf dem Altar des Herrn zu opfern.

22 Und sie schlachteten die Rinder, und die Priester nahmen das Blut in Empfang und sprengten es an den Altar; und sie schlachteten die Widder und sprengten das Blut an den Altar; und sie schlachteten die Schafe und sprengten das Blut an den Altar.

23 Und sie brachten die Ziegenböcke für das Sündopfer herbei vor den König und die Versammlung, und sie legten ihre Hände auf sie.

24 Und die Priester schlachteten sie und brachten ihr Blut als Sündopfer an den Altar, um für ganz Israel Sühnung zu erwirken; denn für ganz Israel hatte der König das Brandopfer und das Sündopfer befohlen.

25 Und er stellte die Leviten auf im Haus des Herrn, mit Zimbeln, mit Harfen und mit Zithern, nach dem Befehl Davids und Gads, des Sehers des Königs, und des Propheten Nathan; denn der Befehl war durch den Herrn, durch seine Propheten {ergangen}.

26 Und {so} standen die Leviten da mit den Instrumenten Davids und die Priester mit den Trompeten.

27 Und Hiskia befahl, das Brandopfer auf dem Altar zu opfern. Und zur Zeit, als das Brandopfer begann, begann der Gesang für den Herrn und {auch} die Trompeten, und zwar unter Begleitung der Instrumente Davids, des Königs von Israel.

28 Und die ganze Versammlung betete an, und der Gesang erscholl, und die Trompeten schmetterten. All das {dauerte} bis zur Vollendung des Brandopfers.

29 Und als man das Brandopfer vollständig dargebracht hatte, knieten der König und alle, die sich bei ihm befanden, nieder und beteten an.

30 Und der König Hiskia und die Obersten sagten zu den Leviten, dass sie dem Herrn lobsingen sollten mit den Worten Davids und des Sehers Asaf. Und sie lobsangen mit Freude und neigten sich und beteten an.

31 Und Hiskia hob an und sagte: Nun habt ihr euch dem Herrn geweiht . Tretet herzu und bringt Schlachtopfer und Dankopfer zum Haus des Herrn! Und die Versammlung brachte Schlachtopfer und Dankopfer , und jeder, der willigen Herzens war, {brachte} Brandopfer {dar}.

32 Und die Zahl der Brandopfer, die die Versammlung darbrachte, war siebzig Rinder, hundert Widder, zweihundert Schafe, diese alle als Brandopfer für den Herrn.

33 Und die heiligen Gaben {betrugen} sechshundert Rinder und dreitausend Schafe.

34 Es waren zu wenig Priester {vorhanden} , sodass sie nicht allen Brandopfern die Haut abziehen konnten. Daher unterstützten ihre Brüder, die Leviten, sie, bis das Werk vollendet war und bis die Priester sich geheiligt hatten. Denn die Leviten waren {mit} redlichem Herzen {bemüht} , sich zu heiligen, mehr als die Priester.

35 Auch gab es Brandopfer in Menge mit den Fettstücken der Heilsopfer und den Trankopfern zu den Brandopfern. – Und so wurde der Dienst am Haus des Herrn geordnet.

36 Und Hiskia und das ganze Volk freuten sich über das, was Gott dem Volk bereitet hatte; denn die Sache war sehr schnell geschehen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen