2. Chronik 31

Elberfelder Bibel

Abschaffung des Götzendienstes – Versorgung der Priester und Leviten

1 Und als sie das alles vollendet hatten, zogen alle Israeliten, die sich {dort} befanden, hinaus zu den Städten Judas. Und sie zerschlugen die Gedenksteine und hieben die Ascherim um und rissen die {Opfer} höhen nieder und die Altäre in ganz Juda und Benjamin und in Ephraim und Manasse, bis sie {damit} fertig waren. Und alle Söhne Israel kehrten in ihre Städte zurück, jeder zu seinem Besitz.

2 Und Hiskia stellte die Abteilungen der Priester und der Leviten nach ihren Abteilungen auf, jeden seinem Dienst entsprechend, sowohl die Priester als auch die Leviten, für die Brandopfer und für die Heilsopfer , zum Dienen und zum Preisen und zum Loben in den Toren der Lager des Herrn.

3 Und ein Anteil des Königs von seinem Vermögen {wurde} für die Brandopfer {gegeben} , für die Morgen- und die Abendbrandopfer und für die Brandopfer an den Sabbaten und an den Neumonden und an den Festzeiten, wie es im Gesetz des Herrn vorgeschrieben ist.

4 Und er befahl dem Volk, den Bewohnern von Jerusalem, den Anteil, der den Priestern und den Leviten {zustand} , zu geben, damit sie am Gesetz des Herrn festhielten.

5 Und als das Wort bekannt wurde , brachten die Söhne Israel reichlich Erstlingsgaben vom Getreide, Most und Öl und Honig und von allem Ertrag des Feldes; und den Zehnten von allem brachten sie in Menge.

6 Und die Söhne Israel und Juda, die in den Städten Judas wohnten, brachten ebenfalls den Zehnten von Rindern und Schafen und den Zehnten von den heiligen Gaben, die dem Herrn, ihrem Gott, geheiligt waren, und sie legten Haufen an Haufen hin.

7 Im dritten Monat fingen sie an, die Haufen aufzuschichten, und im siebten Monat waren sie {damit} fertig.

8 Und Hiskia und die Obersten kamen und besichtigten die Haufen, und sie priesen den Herrn und sein Volk Israel.

9 Und Hiskia befragte die Priester und die Leviten wegen der Haufen.

10 Da sprach Asarja, der Oberpriester , vom Haus Zadok, zu ihm und sagte: Seitdem man angefangen hat, das Hebopfer in das Haus des Herrn zu bringen, haben wir gegessen und sind satt geworden und haben viel übrig behalten; denn der Herr hat sein Volk gesegnet. Und diese Menge haben wir übrig.

11 Und Hiskia befahl, Vorratskammern im Haus des Herrn herzurichten; und sie richteten sie her.

12 Und sie brachten das Hebopfer und den Zehnten und die heiligen Gaben gewissenhaft hinein. Und Oberaufseher über sie war Konanja, der Levit, und sein Bruder Schimi, als Zweiter.

13 Und Jehiël und Asasja und Nahat und Asaël und Jerimot und Josabad und Eliël und Jismachja und Mahat und Benaja waren Aufseher unter Konanja und seinem Bruder Schimi auf Anweisung des Königs Hiskia und Asarjas, des Oberaufsehers im Haus Gottes.

14 Und der Levit Kore, der Sohn des Jimna, der Torhüter im Osttor, war über die freiwilligen Gaben für Gott eingesetzt, um das Hebopfer für den Herrn und das Hochheilige auszugeben .

15 Und unter seiner Hand waren Eden und Minjamin und Jeschua und Schemaja, Amarja und Schechanja in den Städten der Priester, um ihren Brüdern nach {ihren} Abteilungen gewissenhaft {ihren Anteil} zu geben, dem Größten wie dem Kleinsten.

16 Außerdem hatte man von ihnen Geschlechtsregister angelegt, die die männlichen {Personen} von drei Jahren an und darüber {erfassten} , alle, die in das Haus des Herrn kamen nach der täglichen Ordnung, um ihren Dienst in ihren Ämtern, nach ihren Abteilungen zu {verrichten}.

17 Was das Geschlechtsregister betrifft, so waren die Priester nach ihren Vaterhäusern und die Leviten von zwanzig Jahren an und darüber in ihren Ämtern, nach ihren Abteilungen {darin registriert}.

18 Und für die Registrierung wurden sie mit all ihren kleinen Kindern, ihren Frauen und ihren Söhnen und ihren Töchtern {erfasst} , die ganze Versammlung. Denn gewissenhaft heiligten sie sich {für} das Heilige.

19 Und für die Söhne Aarons, die Priester , die in den Weidegebieten ihrer Städte {wohnten} , waren in jeder einzelnen Stadt Männer {angestellt} , die mit Namen bestimmt waren, um jedem Männlichen unter den Priestern und jedem ins Geschlechtsregister Eingetragenen unter den Leviten {ihre} Anteile zu geben.

20 So machte es Hiskia in ganz Juda. Und er tat, was gut und recht und treu war vor dem Herrn, seinem Gott.

21 Und bei jedem Werk, das er im Dienst für das Haus Gottes und im Gesetz und im Gebot begann, um seinen Gott zu suchen, handelte er mit ganzem Herzen; und er hatte Gelingen.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen