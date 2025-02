2. Chronik 35

Elberfelder Bibel

Josias Feier des Passah

1 Und Josia feierte dem Herrn Passah in Jerusalem. Und man schlachtete das Passah am Vierzehnten des ersten Monats.

2 Und er stellte die Priester an ihre Aufgaben und ermutigte sie zum Dienst im Haus des Herrn.

3 Und er sagte zu den Leviten, die ganz Israel unterwiesen und dem Herrn geheiligt waren: Setzt die heilige Lade in das Haus, das Salomo, der Sohn Davids, der König von Israel, gebaut hat! Ihr braucht sie nicht mehr auf {eurer} Schulter zu tragen. Dient jetzt dem Herrn, eurem Gott, und seinem Volk Israel!

4 Und haltet euch bereit nach euren Vaterhäusern, in euren Abteilungen, nach der Vorschrift Davids, des Königs von Israel, und nach der schriftlichen Anordnung seines Sohnes Salomo!

5 Und stellt euch im Heiligtum auf entsprechend den Gruppen der Vaterhäuser eurer Brüder, der Leute aus dem Volk , und zwar {für jede Gruppe} je eine Abteilung eines Vaterhauses der Leviten!

6 Und schlachtet das Passah und heiligt euch und bereitet es für eure Brüder zu, dass ihr tut nach dem Wort des Herrn durch Mose!

7 Und Josia spendete für die Leute aus dem Volk an Kleinvieh: Lämmer und junge Ziegenböcke, 30000 an der Zahl, alles zu den Passahopfern für alle, die sich eingefunden hatten, und 3000 Rinder. Das {stammte} aus dem Besitz des Königs.

8 Und seine Obersten spendeten freiwillig für das Volk, für die Priester und für die Leviten. Hilkija und Secharja und Jehiël, die Fürsten des Hauses Gottes, gaben den Priestern zu den Passahopfern 2600 {Stück Kleinvieh} und 300 Rinder.

9 Und Konanja und Schemaja und Netanel, seine Brüder, und Haschabja und Jeïel und Josabad, die Obersten der Leviten, spendeten für die Leviten zu den Passahopfern 5000 {Stück Kleinvieh} und 500 Rinder.

10 So wurde der Dienst geordnet. Und die Priester standen an ihrem Standort und die Leviten in ihren Abteilungen nach dem Befehl des Königs.

11 Und sie schlachteten das Passah. Und die Priester sprengten {das Blut, das sie} aus ihrer Hand {entgegennahmen} , während die Leviten {den Tieren} die Haut abzogen.

12 Und sie legten das {zum} Brandopfer {Bestimmte} beiseite, um es den Gruppen der Vaterhäuser der Leute aus dem Volk zu geben, damit die es dem Herrn darbrachten, wie es im Buch des Mose geschrieben steht; und ebenso {machten sie es} mit den Rindern.

13 Und sie brieten das Passah am Feuer nach der Vorschrift. Und die heiligen Gaben kochten sie in Töpfen und in Kesseln und in Schüsseln und verteilten sie schnell an alle Leute aus dem Volk .

14 Und danach bereiteten sie {es} für sich und für die Priester zu; denn die Priester, die Söhne Aarons, waren mit der Darbringung der Brandopfer und der Fettstücke bis in die Nacht beschäftigt. Und so bereiteten die Leviten {es} für sich zu und für die Priester, die Söhne Aarons.

15 Und die Sänger, die Söhne Asafs, waren an ihrem Standort nach der Anordnung Davids und Asafs und Hemans und Jedutuns, des Sehers des Königs. Und {ebenso} waren die Torhüter an jedem Tor. Sie hatten es nicht nötig, sich von ihrem Dienst zu entfernen, weil ihre Brüder, die Leviten, für sie {das Passah} zubereiteten.

16 Und so wurde der ganze Dienst des Herrn an jenem Tag geordnet, um das Passah zu feiern und die Brandopfer auf dem Altar des Herrn darzubringen, nach dem Befehl des Königs Josia.

17 Und die Söhne Israel, die sich einfanden, feierten in jener Zeit das Passah und das Fest der ungesäuerten Brote sieben Tage lang.

18 Ein Passah wie dieses aber war in Israel nicht gefeiert worden seit den Tagen des Propheten Samuel. Denn alle Könige von Israel hatten kein Passah gefeiert wie das, das Josia feierte und die Priester und die Leviten und ganz Juda und Israel, das sich einfand, und die Bewohner von Jerusalem.

19 Im achtzehnten Jahr der Regierung Josias ist dieses Passah gefeiert worden.

Josias Tod im Krieg gegen Ägypten

20 Nach all diesem, als Josia das Haus {wieder} hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat zu kämpfen. Und Josia zog aus, ihm entgegen.

21 Da sandte er Boten zu ihm und ließ {ihm} sagen: Was habe ich mit dir zu tun , König von Juda? Nicht gegen dich {komme ich} heute, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg führe. Und Gott hat {zu mir} gesagt, dass ich eilen soll . Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verdirbt! –

22 Aber Josia wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, sondern verkleidete sich, um gegen ihn zu kämpfen . Und er hörte nicht auf die Worte Nechos, {die} aus dem Mund Gottes {kamen}. Und er kam in die Ebene von Megiddo, um zu kämpfen.

23 Und die Bogenschützen schossen auf den König Josia. Da sagte der König zu seinen Knechten: Bringt mich weg, denn ich bin schwer verwundet!

24 Und seine Knechte schafften ihn aus dem Wagen hinüber und setzten ihn auf den zweiten Wagen, den er hatte, und brachten ihn nach Jerusalem. Und er starb und wurde in den Gräbern seiner Väter begraben. Und ganz Juda und Jerusalem trauerten um Josia.

25 Und Jeremia stimmte ein Klagelied über Josia an. Und alle Sänger und Sängerinnen haben in ihren Klageliedern von Josia gesungen bis auf den heutigen Tag. Und man machte sie zu einem {festen} Brauch in Israel. Und siehe, sie sind geschrieben in den Klageliedern.

26 Und die übrige Geschichte Josias und seine guten Taten nach dem, was im Gesetz des Herrn geschrieben steht,

27 und seine Geschichte , die frühere und die spätere, siehe, sie ist geschrieben in dem Buch der Könige von Israel und Juda.

