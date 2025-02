2. Chronik 5

Elberfelder Bibel

1 So wurde das ganze Werk vollendet, das Salomo für das Haus des Herrn machte. Und Salomo brachte die heiligen Gaben seines Vaters David hinein, nämlich das Silber und das Gold und alle Geräte. Er legte sie in die Schatzkammern des Hauses Gottes.

3 Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest {im Monat Etanim} , das ist der siebte Monat .

7 Und die Priester brachten die Lade des Bundes des Herrn an ihren Platz, in den Hinterraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim.