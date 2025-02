2. Chronik 6

Elberfelder Bibel

1 Damals sprach Salomo: Der Herr hat gesagt, dass er im Dunkel wohnen will.

4 Und er sprach: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, der mit seinem Mund zu meinem Vater David geredet und mit seiner Hand erfüllt hat, {was er verheißen, } als er sprach:

5 Von dem Tag an, da ich mein Volk aus dem Land Ägypten herausführte, habe ich aus allen Stämmen Israels keine Stadt erwählt, {darin} ein Haus zu bauen, wo mein Name ist; und ich habe keinen Mann erwählt, Fürst über mein Volk Israel zu sein.

6 {Nun} aber habe ich Jerusalem erwählt {als Ort} , wo mein Name ist, und David habe ich erwählt, über mein Volk Israel {Fürst} zu sein.

7 Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, ein Haus zu bauen.

8 Und der Herr sprach zu meinem Vater David: Dass dir {das} am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen, {daran} hast du gut getan; denn es lag dir {das} am Herzen.

10 Und der Herr hat sein Wort aufrechterhalten, das er geredet hat. So bin ich denn an die Stelle meines Vaters David getreten und habe mich auf den Thron Israels gesetzt, so wie der Herr zugesagt hat, und habe dem Namen des Herrn, des Gottes Israels, das Haus gebaut.