2. Chronik 7

Elberfelder Bibel

11 Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs. Und alles, was Salomo ins Herz gekommen war, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, war ihm gelungen.

14 und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich, und sie beten und suchen mein Angesicht und kehren um von ihren bösen Wegen, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen.

18 dann werde ich den Thron deiner Königsherrschaft festigen, so wie ich mit deinem Vater David einen Bund geschlossen und gesagt habe: Es soll dir nicht an einem Mann fehlen , der über Israel herrscht.

21 Und dieses Haus, das erhaben war – jeder, der an ihm vorübergeht, wird sich entsetzen und sagen: Warum hat der Herr an diesem Land und an diesem Haus so gehandelt?