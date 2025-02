2. Chronik 8

Elberfelder Bibel

1 Und es geschah am Ende der zwanzig Jahre, in denen Salomo das Haus des Herrn und sein {eigenes} Haus gebaut hatte,

4 Und er baute Tadmor in der Wüste und alle Vorratsstädte, die er in Hamat baute.

6 und Baalat und alle Vorratsstädte, die Salomo hatte, und alle Wagenstädte und die Pferdestädte und alles, was Salomo sonst noch zu bauen wünschte in Jerusalem und auf dem Libanon und im ganzen Land seiner Herrschaft. –

11 Und Salomo führte die Tochter des Pharao aus der Stadt Davids herauf in das Haus, das er für sie gebaut hatte. Denn er sagte: Eine Frau soll mir nicht in dem Haus Davids, des Königs von Israel, wohnen; denn die Räume sind ein Heiligtum, weil die Lade des Herrn gekommen ist.

13 und zwar nach der Bestimmung für jeden Tag, indem er opferte nach dem Gebot des Mose an den Sabbaten und an den Neumonden und an den Festen dreimal im Jahr: Am Fest der ungesäuerten Brote und am Fest der Wochen und am Fest der Laubhütten.