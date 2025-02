2. Chronik 9

Elberfelder Bibel

Die Königin von Saba bei Salomo

1 Und die Königin von Saba hörte von Salomos Ruf. Und sie kam nach Jerusalem, um Salomo mit Rätsel {frage} n auf die Probe zu stellen, mit einem sehr zahlreichen Gefolge und mit Kamelen, die Balsamöle und Gold in Menge trugen und Edelsteine. Und sie kam zu Salomo und redete mit ihm alles, was in ihrem Herzen war.

2 Und Salomo beantwortete ihr alle ihre Fragen . Nichts war vor Salomo verborgen, das er ihr nicht hätte beantworten können .

3 Und als die Königin von Saba die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte,

4 und die Speise {auf} seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Mundschenken und ihre Kleidung und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte , da geriet sie vor Staunen außer sich

5 und sagte zu dem König: Das Wort ist Wahrheit gewesen, das ich in meinem Land über deine Taten und über deine Weisheit gehört habe.

6 Ich habe ihren Worten nicht geglaubt, bis ich gekommen bin und meine Augen es gesehen haben. Und siehe, nicht die Hälfte ist mir berichtet worden von der Größe deiner Weisheit. Du hast die Kunde, die ich gehört habe, übertroffen.

7 Glücklich sind deine Männer und glücklich diese deine Knechte, die ständig vor dir stehen und deine Weisheit hören!

8 Gepriesen sei der Herr, dein Gott, der Gefallen an dir gehabt hat, dich auf seinen Thron zu setzen als König für den Herrn, deinen Gott! Weil dein Gott Israel liebt, um es ewig bestehen zu lassen, hat er dich als König über sie gesetzt, damit du Recht und Gerechtigkeit übst.

9 Und sie gab dem König 120 Talente Gold und Balsamöle in großer Menge und Edelsteine. Nie {wieder} hat es solches Balsamöl gegeben wie dieses, das die Königin von Saba dem König Salomo gab.

10 Auch die Knechte Hirams und die Knechte Salomos, die Gold aus Ofir holten, brachten Almuggimhölzer und Edelsteine.

11 Und der König machte von den Almuggimhölzern Treppen für das Haus des Herrn und für das Haus des Königs und Zithern und Harfen für die Sänger. Solches {Holz} ist früher im Land Juda nicht gesehen worden.

12 Der König Salomo aber gab der Königin von Saba alles, was sie sich wünschte , was sie erbat, abgesehen von dem {Gegengeschenk für das} , was sie dem König gebracht hatte. Und sie wandte sich und zog in ihr Land, sie und ihre Knechte.

Salomos Reichtum

13 Und das Gewicht des Goldes, das bei Salomo in einem einzigen Jahr einging, {war} 666 Talente Gold

14 außer dem, was die Handelsleute und die Händler einbrachten. Und alle Könige von Arabien und die Statthalter des Landes brachten Salomo Gold und Silber.

15 Und der König Salomo machte zweihundert Langschilde aus legiertem Gold – {mit} sechshundert {Beka} legiertem Gold überzog er jeden Langschild –

16 und dreihundert Kleinschilde aus legiertem Gold – {mit} dreihundert {Beka} Gold überzog er jeden Kleinschild. Und der König gab sie in das Libanonwaldhaus.

17 Und der König machte einen großen Thron aus Elfenbein und überzog ihn mit reinem Gold.

18 Der Thron hatte sechs Stufen und einen goldenen Fußschemel, die an dem Thron befestigt waren. Und Armlehnen waren auf dieser und auf jener Seite am Sitzplatz. Und zwei Löwen standen neben den Armlehnen;

19 und zwölf Löwen standen da auf den sechs Stufen, auf dieser und auf jener Seite. Niemals ist so {etwas} gemacht worden für irgendein Königreich.

20 Und alle Trinkgefäße des Königs Salomo waren aus Gold, und alle Geräte des Libanonwaldhauses waren aus gediegenem Gold; das Silber galt in den Tagen Salomos überhaupt nichts.

21 Denn Schiffe des Königs fuhren nach Tarsis mit den Knechten Hirams. Einmal in drei Jahren kamen Tarsisschiffe, beladen mit Gold und Silber, Elfenbein und Affen und Pavianen .

22 So war der König Salomo größer als alle Könige der Erde an Reichtum und Weisheit.

23 Und alle Könige der Erde suchten das Angesicht Salomos, um seine Weisheit zu hören, die Gott in sein Herz gegeben hatte.

24 Und sie brachten jeder sein Geschenk: Geräte aus Silber und Geräte aus Gold und Gewänder, Waffen und Balsamöle, Pferde und Maultiere. So geschah es Jahr für Jahr . –

25 Und Salomo hatte viertausend Stallplätze für Pferde und Streitwagen und 12000 Pferde. Und er legte sie in die Wagenstädte und in die Umgebung des Königs nach Jerusalem.

26 Und er war Herrscher über alle Könige, vom {Euphrat} strom an bis zum Land der Philister und bis zur Grenze Ägyptens.

27 Und der König machte das Silber in Jerusalem {an Menge} den Steinen gleich, und die Zedern machte er {an Menge} den Maulbeerfeigenbäumen gleich, die in der Niederung sind.

28 Und man führte Pferde für Salomo aus Ägypten und aus allen Ländern aus.

Salomos Tod

29 Die übrige Geschichte Salomos, die frühere und die spätere, ist die nicht geschrieben in der Geschichte Nathans, des Propheten, und in der Weissagung Ahijas, des Siloniters, und in den Gesichten Jedos, des Sehers, über Jerobeam, den Sohn des Nebat?

30 Und Salomo regierte in Jerusalem vierzig Jahre über ganz Israel.

31 Und Salomo legte sich zu seinen Vätern, und man begrub ihn in der Stadt seines Vaters David. Und sein Sohn Rehabeam wurde König an seiner Stelle.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen