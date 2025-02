Elberfelder Bibel

5 Und {die Zahl} aller Seelen, die aus Jakobs Schoß hervorgegangen waren , betrug siebzig Seelen. Josef aber war {schon} in Ägypten.

8 Da trat ein neuer König {die Herrschaft} über Ägypten an, der Josef nicht {mehr} kannte.

12 Aber je mehr sie es bedrückten, desto mehr nahm es zu; und so breitete es sich aus, sodass sie ein Grauen erfasste vor den Söhnen Israel.

14 und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen.