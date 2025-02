Elberfelder Bibel

2 und damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern übel mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin.

3 Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und sagten zu ihm: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer: Bis wann willst du dich {noch} weigern , dich vor mir zu demütigen? Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen!

4 Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, dann will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen.

5 Die werden den Boden des Landes bedecken, sodass man das Land nicht mehr sehen kann. Und sie werden den Rest fressen, was gerettet {und} euch vom Hagel übrig gelassen worden ist; auch werden sie alle Bäume fressen, die euch auf dem Feld wachsen.

6 Und sie werden deine Häuser füllen und die Häuser all deiner Hofbeamten und die Häuser aller Ägypter, wie es deine Väter und die Väter deiner Väter nicht gesehen haben seit dem Tag, an dem sie auf dem Land {sesshaft} wurden , bis auf den heutigen Tag. Darauf wandte er sich um und ging vom Pharao hinaus.

10 Er aber sagte zu ihnen: So {gewiss} möge der Herr mit euch sein, wie ich euch mit euren Kindern ziehen lasse! Seht {doch selbst} , dass ihr Böses vorhabt !

11 So nicht! Zieht doch hin, ihr Männer, und dient dem Herrn! Denn das ist es, was ihr begehrt. Und man jagte sie vom Pharao hinaus.

12 Da sprach der Herr zu Mose: Strecke deine Hand aus über das Land Ägypten wegen der Heuschrecken, damit sie über das Land Ägypten heraufkommen und alles Gewächs des Landes fressen, alles, was der Hagel übrig gelassen hat!

14 So kamen die Heuschrecken über das ganze Land Ägypten herauf und ließen sich im ganzen Gebiet Ägyptens in gewaltiger Menge nieder. Vor ihnen hat es keinen solchen Heuschreck {enschwarm} wie diesen gegeben, und nach ihnen wird es keinen solchen mehr geben.

15 Und sie bedeckten die Oberfläche des ganzen Landes, sodass es finster im Land wurde; und sie fraßen alles Gewächs des Landes und alle Früchte der Bäume, die der Hagel übrig gelassen hatte. So blieb im ganzen Land Ägypten an den Bäumen und Gewächsen des Feldes nichts Grünes übrig.

19 Und der Herr verwandelte {den Ostwind in} einen sehr starken Westwind; der hob die Heuschrecken auf und warf sie ins Schilfmeer. Es blieb nicht eine Heuschrecke übrig in dem ganzen Gebiet Ägyptens.

23 Man konnte einander nicht sehen , und niemand stand von seinem Platz auf drei Tage lang; aber alle Söhne Israel hatten Licht in ihren Wohnsitzen. –

25 Mose aber sagte: Gäbest du selber in unsere Hände Schlachtopfer und Brandopfer , damit wir {sie} dem Herrn, unserem Gott, zubereiten –

28 Und der Pharao sagte zu ihm: Geh! Fort von mir! Nimm dich in Acht {und} tritt mir nicht noch einmal unter die Augen ! Denn an dem Tag, an dem du mir {wieder} unter die Augen trittst , wirst du sterben.