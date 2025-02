Elberfelder Bibel

Passah und Fest der ungesäuerten Brote

1 Und der Herr sprach zu Mose und Aaron im Land Ägypten:

2 Dieser Monat soll für euch der Anfangsmonat sein, er sei euch der erste von den Monaten des Jahres!

3 Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am Zehnten dieses Monats, da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, {je} ein Lamm für das Haus!

4 Wenn aber das Haus für ein Lamm nicht zahlreich genug ist, dann nehme er es mit seinem Nachbarn, der seinem Haus am nächsten {wohnt} , nach der Zahl der Seelen; nach dem Maß dessen, was jeder isst, sollt ihr ihn auf das Lamm anrechnen.

5 Ein Lamm ohne Fehler , ein männliches, einjähriges, soll es für euch sein; von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr es nehmen.

6 Und ihr sollt es bis zum vierzehnten Tag dieses Monats aufbewahren. Dann soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel zwischen den zwei Abenden schlachten.

7 Und sie sollen von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten und die Oberschwelle streichen an den Häusern, in denen sie es essen.

8 Das Fleisch aber sollen sie {noch} in derselben Nacht essen, am Feuer gebraten, und {dazu} ungesäuertes Brot; mit bitteren Kräutern sollen sie es essen.

9 Ihr dürft nichts davon roh oder etwa im Wasser gekocht essen, sondern am Feuer gebraten {sollt ihr es essen} : seinen Kopf samt seinen Unterschenkeln und Eingeweiden.

10 Und ihr dürft nichts davon bis zum Morgen übrig lassen! Was aber davon bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr mit Feuer verbrennen.

11 So aber sollt ihr es essen: eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euren Stab in eurer Hand; und ihr sollt es essen in Hast. Ein Passah für den Herrn ist es.

12 Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen vom Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken, ich, der Herr.

13 Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen: So wird keine Plage, die Verderben bringt , unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage.

14 Und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein, und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für {all} eure Generationen sollt ihr ihn feiern.

15 Sieben Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen; ja, {gleich} am ersten Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern wegtun; denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus Israel ausgerottet werden – {das gilt} vom ersten Tag bis zum siebten Tag.

16 Und am ersten Tag sollt ihr eine heilige Versammlung halten und {ebenso} am siebten Tag eine heilige Versammlung. An diesen {Tagen} darf keinerlei Arbeit getan werden; nur was von jeder Seele gegessen wird, das allein darf von euch zubereitet werden.

17 So haltet denn {das Fest} der ungesäuerten Brote! Denn an ebendiesem Tag habe ich eure Heerscharen aus dem Land Ägypten herausgeführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten als ewige Ordnung für all eure Generationen.

18 Im ersten {Monat} , am 14. Tag des Monats, am Abend, sollt ihr ungesäuertes Brot essen bis zum 21. Tag des Monats, am Abend.

19 Sieben Tage darf kein Sauerteig in euren Häusern gefunden werden; denn jeder, der Gesäuertes isst, diese Seele soll aus der Gemeinde Israel ausgerottet werden, er sei ein Fremder oder Einheimischer des Landes.

20 Nichts Gesäuertes dürft ihr essen; in all euren Wohnsitzen sollt ihr ungesäuertes Brot essen!

21 Und Mose berief alle Ältesten Israels und sagte zu ihnen: Macht euch daran und nehmt euch nach {der Größe} eurer Sippen Schafe und schlachtet das Passah.

22 Dann nehmt ein Büschel Ysop und taucht es in das Blut im Becken und streicht {etwas} von dem Blut, das in dem Becken ist, an die Oberschwelle und an die beiden Türpfosten. Ihr aber – von euch darf bis zum Morgen keiner zur Tür seines Hauses hinausgehen.

23 Und der Herr wird durch {das Land} gehen, um die Ägypter zu schlagen. Sieht er {dann} das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, {euch} zu schlagen.

24 Darum sollt ihr dieses Wort ewig halten als Ordnung für dich und deine Kinder.

25 Und es soll geschehen, wenn ihr in das Land kommt, das euch der Herr geben wird, wie er geredet hat, dann sollt ihr diesen Dienst ausüben.

26 Und es soll geschehen, wenn euch eure Kinder fragen: Was bedeutet dieser Dienst für euch?,

27 dann sollt ihr sagen: Es ist ein Passahopfer für den Herrn, der an den Häusern der Söhne Israel in Ägypten vorüberging, als er die Ägypter schlug, unsere Häuser aber rettete. Da verneigte sich das Volk und betete an.

28 Und die Söhne Israel gingen hin und machten es, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte, so machten sie es.

Zehnte Plage: Tod der Erstgeburt

29 Und es geschah um Mitternacht, da erschlug der Herr alle Erstgeburt im Land Ägypten vom Erstgeborenen des Pharao, der auf seinem Thron saß, bis zum Erstgeborenen des Gefangenen im Kerker, auch alle Erstgeburt des Viehs.

30 Da stand der Pharao nachts auf, er und alle seine Hofbeamten und alle Ägypter, und es entstand ein großes Jammergeschrei in Ägypten, denn es gab kein Haus, in dem nicht ein Toter war.

31 Und er rief Mose und Aaron nachts herbei und sagte: Macht euch auf, zieht weg aus der Mitte meines Volkes, sowohl ihr als auch die Söhne Israel, und geht hin, dient dem Herrn, wie ihr gesagt habt!

32 Auch eure Schafe und Rinder nehmt mit, wie ihr gesagt habt, und geht hin und segnet auch mich!

33 Und die Ägypter bedrängten das Volk, um sie {möglichst} schnell aus dem Land schicken zu können, denn sie sagten {sich} : Wir alle sind {sonst} des Todes!

Israels Auszug aus Ägypten – Ordnung des Passah

34 Das Volk nun hob seinen Teig auf, ehe er gesäuert war; ihre Backschüsseln {trugen sie} , in ihre Kleidung gewickelt, auf ihren Schultern.

35 Und die Söhne Israel hatten nach dem Wort des Mose getan und sich von den Ägyptern silberne Schmuckstücke und goldene Schmuckstücke und Kleidung erbeten .

36 Dazu hatte der Herr dem Volk in den Augen der Ägypter Gunst gegeben, sodass sie auf ihre Bitte eingegangen waren. So plünderten sie die Ägypter aus.

37 Nun brachen die Söhne Israel auf {und zogen} von Ramses nach Sukkot, etwa 600000 Mann zu Fuß, die Männer ohne die Kinder.

38 Es zog aber auch viel Mischvolk mit ihnen hinauf, dazu Schafe und Rinder, sehr viel Vieh.

39 Und sie backten den Teig, den sie aus Ägypten gebracht hatten, zu ungesäuerten Brotfladen; denn er war nicht gesäuert, weil sie aus Ägypten weggetrieben worden waren und nicht {länger} hatten warten können; so hatten sie sich auch keine Wegzehrung bereitet.

40 Die Zeit des Aufenthaltes der Söhne Israel aber, die sie in Ägypten zugebracht hatten, betrug 430 Jahre.

41 Und es geschah am Ende der 430 Jahre, ja, es geschah an ebendiesem Tag, dass alle Heerscharen des Herrn aus dem Land Ägypten auszogen.

42 Eine Nacht des Wachens war dies für den Herrn, damit er sie aus dem Land Ägypten herausführen konnte; das ist diese dem Herrn {geweihte} Nacht, ein Wachen für alle Söhne Israel in all ihren Generationen.

43 Und der Herr sprach zu Mose und Aaron: Dies ist die Ordnung des Passah: Kein Fremder soll davon essen.

44 Jeder um Geld gekaufte Sklave eines Mannes aber – wenn du ihn beschneidest, dann darf er davon essen.

45 Ein Beisasse oder Lohnarbeiter darf nicht davon essen.

46 In einem Haus soll es gegessen werden; du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen, und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen.

47 Die ganze Gemeinde Israel soll es feiern.

48 Wenn sich aber ein Fremdling bei dir aufhält und dem Herrn das Passah feiern will, so soll {bei} ihm alles Männliche beschnitten werden, und dann komme er herbei, um es zu feiern; und er soll wie ein Einheimischer des Landes gelten. Es darf jedoch kein Unbeschnittener davon essen.

49 Ein Gesetz soll gelten für den Einheimischen und für den Fremdling, der sich mitten unter euch aufhält.

50 Darauf machten es alle Söhne Israel, wie der Herr Mose und Aaron geboten hatte; so machten sie es.

51 Und es geschah an ebendiesem Tag, da führte der Herr die Söhne Israel, nach ihren Heerscharen {geordnet} , aus dem Land Ägypten heraus.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen