Elberfelder Bibel

2 Heilige mir alle Erstgeburt! Alles bei den Söhnen Israel, was zuerst den Mutterschoß durchbricht unter den Menschen und unter dem Vieh, mir gehört es.

3 Und Mose sagte zum Volk: Gedenkt dieses Tages, an dem ihr aus Ägypten gezogen seid, aus dem Sklavenhaus! Denn mit starker Hand hat euch der Herr von dort herausgeführt. Darum soll kein gesäuertes {Brot} gegessen werden.

5 Und es soll geschehen, wenn der Herr dich in das Land der Kanaaniter, Hetiter, Amoriter, Hewiter und Jebusiter bringt, das dir zu geben er deinen Vätern geschworen hat, ein Land, das von Milch und Honig überfließt, dann sollst du diesen Dienst in diesem Monat ausüben.

6 Sieben Tage sollst du ungesäuertes Brot essen, und am siebten Tag ist ein Fest für den Herrn.

7 Während der sieben Tage soll man ungesäuertes Brot essen, und kein gesäuertes {Brot} soll bei dir gesehen werden, noch soll Sauerteig in all deinen Grenzen bei dir gesehen werden.

8 Und du sollst {dies} deinem Sohn an jenem Tag so erklären : Es geschieht um deswillen, was der Herr für mich getan hat, als ich aus Ägypten zog.