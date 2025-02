Elberfelder Bibel

1 Und die ganze Gemeinde der Söhne Israel brach nach ihrer Aufbruchsordnung aus der Wüste Sin auf nach dem Befehl des Herrn, und sie lagerten sich in Refidim. Aber da war kein Wasser zum Trinken für das Volk.

2 Da geriet das Volk mit Mose in Streit , und sie sagten: Gib uns Wasser, damit wir {zu} trinken {haben} ! Mose aber erwiderte ihnen: Was streitet ihr mit mir? Was stellt ihr den Herrn auf die Probe?