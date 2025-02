Elberfelder Bibel

2 Du sollst der Menge nicht folgen zum Bösen. Und du sollst bei einem Rechtsstreit nicht antworten, indem du dich nach der Mehrheit richtest und so {das Recht} beugst.

3 Auch den Geringen sollst du in seinem Rechtsstreit nicht begünstigen . –

5 Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last zusammengebrochen siehst, dann lass ihn nicht ohne Beistand; du sollst ihn mit ihm zusammen aufrichten . –

6 Du sollst das Recht eines Armen deines Volkes in seinem Rechtsstreit nicht beugen.

8 Ein Bestechungsgeschenk nimm nicht an; denn das Bestechungsgeschenk macht Sehende blind und verdreht die Sache der Gerechten.

11 Aber im siebten sollst du es brachliegen lassen und nicht bestellen , damit die Armen deines Volkes davon essen. Und was sie übrig lassen , mögen die Tiere des Feldes fressen. Ebenso sollst du es mit deinem Weinberg {und} mit deinem Ölbaum {garten} halten.

12 Sechs Tage sollst du deine Arbeiten verrichten. Aber am siebten Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen.

13 Habt acht auf euch in allem, was ich euch gesagt habe! Den Namen anderer Götter aber dürft ihr nicht bekennen; er soll in deinem Mund nicht gehört werden.