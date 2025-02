Elberfelder Bibel

Heiligtum: Freiwillige Gaben

1 Und der Herr redete zu Mose und sprach:

2 Rede zu den Söhnen Israel {und sage ihnen} , sie sollen ein Hebopfer für mich nehmen! Von jedem, dessen Herz ihn antreibt, sollt ihr mein Hebopfer nehmen.

3 Dies aber ist das Hebopfer, das ihr von ihnen nehmen sollt: Gold, Silber und Bronze,

4 violetter und roter Purpur, Karmesinstoff, Byssus und Ziegenhaar,

5 rot gefärbte Widderfelle, Häute von Delfinen und Akazienholz;

6 Öl für den Leuchter, Balsamöle für das Salböl und für das wohlriechende Räucherwerk;

7 Onyxsteine und {andere} Edelsteine zum Einsetzen für das Efod und die Brusttasche .

8 Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne.

9 Nach allem, was ich dir zeige, {nämlich} dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen.

Heiligtum: Bundeslade mit Deckplatte

10 So sollen sie nun eine Lade aus Akazienholz machen: zweieinhalb Ellen sei ihre Länge, anderthalb Ellen ihre Breite und anderthalb Ellen ihre Höhe.

11 Die sollst du mit reinem Gold überziehen – von innen und außen sollst du sie überziehen – und auf ihr ringsum eine goldene Kante anbringen.

12 Gieße für sie auch vier goldene Ringe und befestige sie an ihren vier Füßen, und zwar zwei Ringe an ihrer einen Längsseite und zwei Ringe an ihrer anderen Längsseite!

13 Und du sollst Stangen aus Akazienholz anfertigen und sie mit Gold überziehen.

14 Diese Stangen stecke in die Ringe an den Seiten der Lade, damit man die Lade mit ihnen tragen kann !

15 Die Stangen sollen in den Ringen der Lade bleiben, sie dürfen nicht von ihr entfernt werden.

16 In die Lade aber lege das Zeugnis , das ich dir geben werde.

17 Dann sollst du eine Deckplatte aus reinem Gold herstellen; zweieinhalb Ellen sei ihre Länge und anderthalb Ellen ihre Breite.

18 Und mache zwei goldene Cherubim; in getriebener Arbeit sollst du sie machen an den beiden Enden der Deckplatte,

19 und zwar sollst du einen Cherub am Ende hier und einen Cherub am Ende dort machen. Aus {einem Stück mit} der Deckplatte sollt ihr die Cherubim machen an ihren beiden Enden.

20 Und die Cherubim sollen die Flügel nach oben ausbreiten, die Deckplatte mit ihren Flügeln überdeckend, während ihre Gesichter einander zu {gewandt} sind. Der Deckplatte sollen die Gesichter der Cherubim zu {gewandt} sein.

21 Lege die Deckplatte oben auf die Lade! In die Lade aber sollst du das Zeugnis legen, das ich dir geben werde.

22 Und dort werde ich dir begegnen und von der Deckplatte herab, zwischen den beiden Cherubim hervor, die auf der Lade des Zeugnisses sind, alles zu dir reden, was ich dir für die Söhne Israel auftragen werde.

Heiligtum: Schaubrottisch

23 Und du sollst einen Tisch aus Akazienholz machen; zwei Ellen sei seine Länge, eine Elle seine Breite und anderthalb Ellen seine Höhe.

24 Den überzieh mit reinem Gold und bringe an ihm ringsum eine goldene Kante an!

25 Mache {an} ihm ringsum eine Leiste von einer Handbreit und bringe an seiner Leiste ringsum eine goldene Kante an!

26 Mache für ihn auch vier goldene Ringe und befestige die Ringe an den vier Seiten seiner vier Füße !

27 Dicht an der Leiste sollen die Ringe sein als Ösen für die Stangen, damit man den Tisch tragen kann .

28 Die Stangen aber sollst du aus Akazienholz machen und sie mit Gold überziehen, und der Tisch soll daran getragen werden.

29 Fertige auch seine Schüsseln, seine Schalen, seine Kannen und seine Opferschalen an, mit denen man {Trankopfer} ausgießt! Aus reinem Gold sollst du sie herstellen.

30 Auf den Tisch aber sollst du beständig vor mein Angesicht Schaubrote legen.

Heiligtum: Leuchter

31 Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden, sein Fuß und seine Schaftröhre. Seine Kelche, Knäufe und Blüten sollen aus {einem Stück mit} ihm sein.

32 Sechs Arme sollen von seinen {beiden} Seiten ausgehen; drei Arme des Leuchters aus seiner einen Seite und drei Arme des Leuchters aus seiner andern Seite.

33 Drei Kelche in der Form von Mandelblüten seien an dem einen Arm, {aus} Knauf und Blüte {bestehend} , und drei Kelche in der Form von Mandelblüten am nächsten Arm, {aus} Knauf und Blüte {bestehend} ; so sei es an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen.

34 Am Leuchter aber sollen vier Kelche sein in der Form von Mandelblüten, {aus} seinen Knäufen und Blüten {bestehend} ;

35 und zwar ein Knauf unter den {ersten} zwei von ihm {ausgehenden} Armen, ein Knauf unter den {nächsten} zwei von ihm {ausgehenden} Armen und {wieder} ein Knauf unter den {dritten} zwei von ihm {ausgehenden} Armen; {so sei es} an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen.

36 Ihre Knäufe und Arme sollen aus {einem Stück mit} ihm sein. Der ganze {Leuchter} sei eine getriebene Arbeit, aus reinem Gold.

37 Und fertige seine sieben Lampen an, und man soll seine Lampen daraufsetzen, sodass {jede} auf die ihm gegenüberliegende Seite leuchtet.

38 Auch ihre Dochtscheren und Feuerbecken {sollst} du aus reinem Gold {herstellen}.

39 Aus einem Talent reinen Goldes soll man ihn machen mit all diesen Geräten.

40 Und sieh zu, dass du {alles} nach ihrem Urbild machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist!

