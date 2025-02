Elberfelder Bibel

1 Und dies ist es, was du mit ihnen tun sollst, sie zu heiligen, damit sie mir den Priesterdienst ausüben: Nimm einen Jungstier und zwei Widder ohne Fehler,

3 Dann lege sie in einen Korb und bringe sie in dem Korb dar, und den Stier und die zwei Widder!

4 Aaron und seine Söhne aber sollst du an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten lassen und sie mit Wasser waschen.

6 Dann setze ihm den Kopfbund auf sein Haupt und befestige das heilige Diadem am Kopfbund,

9 Dann umgürte sie mit dem Gürtel, Aaron und seine Söhne, und binde ihnen die hohen Turbane um! So soll ihnen das Priesteramt zu einer ewigen Ordnung sein . Und du sollst Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen.

11 Dann schlachte den Stier vor dem Herrn, am Eingang des Zeltes der Begegnung,

12 nimm von dem Blut des Stiers und tu es mit deinem Finger an die Hörner des Altars, und alles {übrige} Blut sollst du an den Fuß des Altars gießen!

13 Und nimm alles Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Lappen über der Leber und die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, und lass {dies alles} auf dem Altar als Rauch aufsteigen!

16 dann sollst du den Widder schlachten und sein Blut nehmen und es ringsum an den Altar sprengen.

17 Und du sollst den Widder in seine Stücke zerlegen, seine Eingeweide und seine Unterschenkel waschen und sie auf seine Stücke und auf seinen Kopf legen.

20 Dann sollst du den Widder schlachten und von seinem Blut {etwas} nehmen und es auf das rechte Ohrläppchen Aarons und auf das rechte Ohrläppchen seiner Söhne tun, auch auf den Daumen ihrer rechten Hand und auf die große Zehe ihres rechten Fußes. Das {übrige} Blut aber sollst du ringsum an den Altar sprengen.

21 Und nimm von dem Blut, das auf dem Altar ist, und von dem Salböl und sprenge es auf Aaron und auf seine Kleider, und auf seine Söhne und auf die Kleider seiner Söhne mit ihm! So werden er und seine Kleider und seine Söhne und die Kleider seiner Söhne mit ihm geheiligt.

22 Dann nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz und das Fett, das die Eingeweide bedeckt, dazu den Leberlappen, die beiden Nieren und das Fett, das an ihnen ist, sowie die rechte Keule – denn ein Widder der Einsetzung ist es –,

27 Und heilige die Brust des Schwingopfers und die Keule des Hebopfers, die geschwungen und die abgehoben worden ist, von dem Einsetzungswidder, von dem, was für Aaron, und von dem, was für seine Söhne ist!

30 Sieben Tage soll sie anziehen, wer von seinen Söhnen an seiner statt Priester wird, wer in das Zelt der Begegnung hineingeht, um im Heiligtum zu dienen.

31 Du sollst den Einsetzungswidder nehmen und sein Fleisch an heiliger Stätte kochen.

32 Dann sollen Aaron und seine Söhne das Fleisch des Widders und das Brot, das im Korb ist, am Eingang des Zeltes der Begegnung essen.

35 So sollst du mit Aaron und seinen Söhnen verfahren, nach allem, was ich dir geboten habe. Sieben Tage sollst du sie weihen .

36 Auch sollst du täglich einen Stier zur Sühnung als Sündopfer darbringen und den Altar entsündigen, indem du Sühnung an ihm vollziehst, und du sollst ihn salben, um ihn zu heiligen.

37 Sieben Tage sollst du Sühnung am Altar vollziehen und ihn {dadurch} heiligen. So wird der Altar hochheilig sein; alles, was den Altar berührt, ist geheiligt .