Elberfelder Bibel

4 Pläne zu entwerfen , um in Gold, Silber und Bronze zu arbeiten.

5 Auch mit {der Fertigkeit zum} Schneiden von Steinen zum Einsetzen und mit der Holzschnitzerei {habe ich ihn begabt} , damit er in jedem {Hand} werk arbeiten kann.

6 Und ich, siehe, ich habe ihm Oholiab, den Sohn des Ahisamach, vom Stamm Dan, {als Mitarbeiter} gegeben. Dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe:

8 dazu den Tisch und all seine Geräte, den Leuchter aus reinem {Gold} und all seine Geräte und den Räucheraltar;

9 den Brandopferaltar und all seine Geräte, das Becken und sein Gestell;

11 und das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk für das Heiligtum. Nach allem, was ich dir geboten habe, sollen sie es machen.

13 Du aber, rede zu den Söhnen Israel und sage {ihnen} : Haltet nur ja meine Sabbate! Denn sie sind ein Zeichen zwischen mir und euch für {all} eure Generationen, damit man erkenne, dass ich, der Herr, es bin, der euch heiligt.

14 Haltet also den Sabbat, denn heilig ist er euch . Wer ihn entweiht, muss getötet werden, ja, jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, eine solche Seele soll aus der Mitte seiner Völker ausgerottet werden.

15 Sechs Tage soll man {seine} Arbeit verrichten, aber am siebten Tag ist Sabbat, {ein Tag} völliger Ruhe , heilig dem Herrn. Jeder, der am Tag des Sabbats eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden.

16 So sollen denn die Söhne Israel den Sabbat halten, um den Sabbat in {all} ihren Generationen zu feiern, als ewigen Bund.