Elberfelder Bibel

3 So riss sich denn das ganze Volk die goldenen Ringe ab, die an ihren Ohren {hingen} , und sie brachten sie zu Aaron.

6 So standen sie am folgenden Tag früh auf, opferten Brandopfer und brachten Heilsopfer dar. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Dann standen sie auf, um sich zu belustigen.

13 Denke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen und denen du gesagt hast: Ich will eure Nachkommen {so} zahlreich machen wie die Sterne des Himmels, und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe: »Ich werde {es} euren Nachkommen geben«, das werden sie für ewig in Besitz nehmen.