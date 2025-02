Elberfelder Bibel

2 Sechs Tage soll man {seine} Arbeit verrichten, aber den siebten Tag sollt ihr heilig halten , {er sei euch} ein ganz feierlicher Sabbat für den Herrn. Jeder, der an ihm eine Arbeit verrichtet, muss getötet werden.

3 Ihr dürft am Sabbattag in all euren Wohnsitzen kein Feuer anzünden.