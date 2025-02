Elberfelder Bibel

Heiligtum: Freigebigkeit des Volkes

1 Und Bezalel und Oholiab und alle Männer mit einem weisen Herzen, denen der Herr Weisheit und Verstand eingegeben hatte, die ganze Arbeit zum Bau des Heiligtums auszuführen , machten es ganz so, wie der Herr geboten hatte.

2 So rief Mose Bezalel und Oholiab und jeden Mann mit einem weisen Herzen herbei, dem Gott Weisheit ins Herz gelegt hatte, jeden, den sein Herz willig machte, ans Werk zu gehen, um es auszuführen.

3 Und sie nahmen von Mose das ganze Hebopfer entgegen, das die Söhne Israel für die Arbeit am Bau des Heiligtums gebracht hatten, um ihn auszuführen. Diese aber brachten ihm immer noch freiwillige Gaben, Morgen für Morgen.

4 Da kamen alle weisen Männer, die alle Arbeit des Heiligtums ausführten, Mann für Mann von ihrer Arbeit, die sie ausführten,

5 und sagten zu Mose: Das Volk bringt viel, mehr als genug zur Verwendung für die Arbeit, deren Ausführung der Herr geboten hat.

6 Da gab Mose Befehl, und man ließ im Lager den Ruf ergehen: Niemand soll mehr eine Arbeit für das Hebopfer des Heiligtums anfertigen, und so hörte das Volk auf, {noch mehr} zu bringen.

7 Und alle Spenden reichten ihnen aus, um die Arbeit zu tun , sodass {noch etwas} übrig blieb.

Heiligtum: Bau des Heiligtums

8 Und alle, die ein weises Herz hatten unter denen, die die Arbeit ausführten, machten die Wohnung aus zehn Zeltdecken. Aus gezwirntem Byssus , violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff machte er sie, mit Cherubim, als Kunststickerarbeit.

9 Die Länge einer Zeltdecke betrug achtundzwanzig Ellen und vier Ellen die Breite einer Zeltdecke: ein Maß für alle Zeltdecken.

10 Er verband fünf Zeltdecken miteinander, und {auch die übrigen} fünf Zeltdecken verband er miteinander.

11 Am Saum der einen Zeltdecke am Ende der {einen} Verbindungsstelle brachte er Schleifen aus violettem Purpur an. Ebenso machte er es am Saum der äußersten Zeltdecke an der andern Verbindungsstelle:

12 fünfzig Schleifen brachte er an der einen Zeltdecke an, und fünfzig Schleifen brachte er am Ende der Zeltdecke an, die sich an der andern Verbindungsstelle befand, {sodass} die Schleifen einander gegenüber {standen}.

13 Dann stellte er fünfzig goldene Haken her und verband die Zeltdecken durch die Haken miteinander, sodass die Wohnung ein {Ganzes} wurde.

14 Und er machte Zeltdecken aus Ziegenhaar als ein Zelt {dach} über der Wohnung; elf solcher Zeltdecken machte er.

15 Die Länge einer Zeltdecke {betrug} dreißig Ellen und vier Ellen die Breite einer Zeltdecke: ein Maß für die elf Zeltdecken.

16 Dann verband er fünf Zeltdecken für sich und {ebenso} die {übrigen} sechs Zeltdecken für sich.

17 Und er brachte fünfzig Schleifen am Saum der äußersten Zeltdecke an, an der {einen} Verbindungsstelle, und {ebenso} brachte er fünfzig Schleifen am Saum der {äußersten} Zeltdecke der anderen Verbindungsstelle an.

18 Dann stellte er fünfzig bronzene Haken her, um das Zelt {dach} zusammenzufügen, damit es ein {Ganzes} wurde.

19 Er fertigte für das Zelt eine Decke aus rot gefärbten Widderfellen an und oben darüber eine Decke aus Delfinhäuten .

20 Er stellte aufrecht stehende Bretter für die Wohnung her, aus Akazienholz:

21 zehn Ellen war die Länge eines Brettes und anderthalb Ellen die Breite eines Brettes.

22 Ein Brett hatte zwei Zapfen, einer dem andern gegenüber eingefügt; so machte er es an allen Brettern der Wohnung.

23 Und zwar machte er an Brettern für die Wohnung zwanzig Bretter für die Südseite, nach Süden zu,

24 und brachte unter den zwanzig Brettern vierzig silberne Fußgestelle an: zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen und {wieder} zwei Fußgestelle unter einem Brett für seine zwei Zapfen.

25 Auch für die andere Längsseite der Wohnung, für die Nordseite, machte er zwanzig Bretter

26 und ihre vierzig silbernen Fußgestelle: zwei Fußgestelle unter einem Brett und {wieder} zwei Fußgestelle unter einem Brett.

27 Für die Rückseite der Wohnung aber, nach Westen zu, machte er sechs Bretter.

28 Und zwei Bretter stellte er für die Ecken der Wohnung an der Rückseite her;

29 die waren von unten herauf doppelt und an ihrem Oberteil ganz beieinander {bis} zu einem Ring. So machte er es mit ihnen beiden für die beiden Winkel.

30 Es waren acht Bretter und ihre silbernen Fußgestelle: sechzehn Fußgestelle, je zwei Fußgestelle unter einem Brett.

31 Und er fertigte Riegel aus Akazienholz an: fünf für die Bretter der einen Längsseite der Wohnung

32 und fünf Riegel für die Bretter der anderen Längsseite der Wohnung und fünf Riegel für die Bretter der Wohnung an der Rückseite nach Westen zu.

33 Und er machte den mittleren Riegel in der Mitte der Bretter so, dass er von einem Ende zum andern durchlief.

34 Die Bretter aber überzog er mit Gold. Und ihre Ringe, die Ösen für die Riegel, machte er aus Gold, auch die Riegel überzog er mit Gold.

35 Und er fertigte den Vorhang an aus violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus. In Kunststickerarbeit machte er ihn, mit Cherubim.

36 Dann machte er für ihn vier Säulen aus Akazienholz und überzog sie mit Gold – {auch} ihre Nägel waren aus Gold –, und er goss für sie vier silberne Fußgestelle.

37 Und er machte für den Eingang des Zeltes einen Vorhang aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff und gezwirntem Byssus, in Buntwirkerarbeit,

38 und seine fünf Säulen und ihre Nägel. Dann überzog er ihre Köpfe und ihre Bindestäbe mit Gold; ihre fünf Fußgestelle aber waren aus Bronze.

