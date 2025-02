Elberfelder Bibel

2 Und er machte seine Hörner an seinen vier Ecken – seine Hörner waren aus {einem Stück mit} ihm –, und er überzog ihn mit Bronze.

3 Und er fertigte alle Geräte des Altars an: die Töpfe, Schaufeln und Sprengschalen, die Fleischgabeln und Feuerbecken ; all seine Geräte machte er aus Bronze.

4 Und er machte für den Altar ein bronzenes Gitter wie ein Netz unter seiner Einfassung, von unten her, bis zu seiner halben Höhe.

5 Und er goss vier Ringe {und befestigte sie} an den vier Ecken des bronzenen Gitters als Ösen für die Stangen.

7 und steckte die Stangen in die Ringe an die Seiten des Altars, damit man ihn daran tragen konnte ; aus Brettern fertigte er ihn an, {innen} hohl.