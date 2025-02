Elberfelder Bibel

Heiligtum: Kleidung der Priester

1 Aus dem violetten und dem roten Purpur aber und {aus} dem Karmesinstoff machten sie die gewirkten Kleider für den Dienst im Heiligtum, und sie machten die heiligen Kleider für Aaron, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

2 Und zwar machte man das Efod aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus:

3 Sie hämmerten die Goldbleche zurecht, und man zerschnitt sie zu Fäden, um {sie} in den violetten und roten Purpur, in den Karmesinstoff und den Byssus hineinzuarbeiten, in Kunststickerarbeit.

4 Sie machten zusammenfügbare Schulterstücke daran: An seinen beiden Rändern wurde es {mit ihnen} zusammengefügt.

5 Und der Gurt, mit dem es angelegt wurde, der sich oben darüber befand, war von gleicher Arbeit aus {einem Stück mit} ihm: aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

6 Und sie machten die Onyxsteine, umgeben mit goldenen Einfassungen, graviert in Siegelgravur, entsprechend den Namen der Söhne Israels.

7 Dann setzte man sie {oben} auf die Schulterstücke des Efods, als Steine der Erinnerung für die Söhne Israel – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

8 Man machte die Brusttasche in Kunststickerarbeit wie die Arbeit des Efods: aus Gold, violettem und rotem Purpur, Karmesinstoff und gezwirntem Byssus.

9 Sie war viereckig ; doppelt gelegt machten sie die Brusttasche , eine Spanne ihre Länge und eine Spanne ihre Breite, doppelt gelegt.

10 Dann besetzten sie sie mit vier Reihen von Steinen: eine Reihe mit Karneol, Topas und Smaragd, die erste Reihe;

11 die zweite Reihe: Rubin, Saphir und Jaspis;

12 und die dritte Reihe: Hyazinth, Achat und Amethyst;

13 und die vierte Reihe: Türkis, Onyx und Nephrit; {sie waren} mit goldenen Einfassungen umgeben in ihren Einsetzungen.

14 Die Steine waren – entsprechend den Namen der Söhne Israels – zwölf {an der Zahl} , entsprechend ihren Namen; in Siegelgravur {waren sie hergestellt} , jeder nach seinem Namen für die zwölf Stämme.

15 Und sie machten an die Brusttasche gedrehte Ketten in Seilerarbeit aus reinem Gold;

16 und zwar fertigten sie zwei goldene Einfassungen und zwei goldene Ringe an und befestigten die beiden Ringe an den beiden {oberen} Enden der Brusttasche ;

17 und die zwei goldenen Schnüre befestigten sie an den beiden Ringen an den Enden der Brusttasche .

18 Die beiden {anderen} Enden der zwei Schnüre aber befestigten sie an den beiden Einfassungen und befestigten sie {so} an den Schulterstücken des Efods, an seiner Vorderseite.

19 Und sie stellten zwei {andere} goldene Ringe her und befestigten sie an den beiden {unteren} Enden der Brusttasche , an ihrem Rand, der dem Efod zugekehrt war, auf der Innenseite.

20 Dann machten sie noch zwei goldene Ringe und befestigten sie unten an den beiden Schulterstücken des Efods, an seiner Vorderseite, dicht an seiner Zusammenfügung {mit den Schulterstücken} oberhalb des Gurtes des Efods.

21 Und sie banden die Brusttasche von ihren Ringen mit einer Schnur aus violettem Purpur an den Ringen des Efods fest, damit es über dem Gurt des Efods saß und sich die Brusttasche nicht von {der Stelle} über dem Efod verschob – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

22 Und man machte das Oberkleid des Efods in Weberarbeit, ganz aus violettem Purpur.

23 Und die Öffnung des Oberkleides war in seiner Mitte wie die Öffnung eines Lederpanzers. Ringsum an seiner Öffnung hatte es einen Rand, damit es nicht einriss.

24 Am {unteren} Saum des Oberkleides aber brachten sie Granatäpfel aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff an, gezwirnt.

25 Dann machten sie Glöckchen aus reinem Gold und setzten die Glöckchen zwischen die Granatäpfel ringsum an den Saum des Oberkleides zwischen die Granatäpfel:

26 {erst} ein Glöckchen, dann einen Granatapfel {und wieder} ein Glöckchen und einen Granatapfel, ringsum an den Saum des Oberkleides, um {darin} den Dienst zu verrichten – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

27 Weiter machten sie die Leibröcke für Aaron und für seine Söhne aus Byssus, in Weberarbeit,

28 und den Kopfbund aus Byssus und die turbanartigen Kopfbedeckungen aus Byssus und die leinenen Beinkleider aus gezwirntem Byssus

29 und den Gürtel aus gezwirntem Byssus, aus violettem und rotem Purpur und Karmesinstoff, in Buntwirkerarbeit – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

30 Schließlich machten sie das {blumenförmige} Stirnblatt, das heilige Diadem, aus reinem Gold und schrieben darauf mit Siegelgravurschrift: »Heiligkeit dem Herrn!«

31 Und sie befestigten daran eine Schnur aus violettem Purpur, um sie von oben über den Kopfbund zu legen – wie der Herr dem Mose geboten hatte.

Heiligtum: Fertigstellung des Heiligtums

32 So wurde die ganze Arbeit der Wohnung des Zeltes der Begegnung vollendet: Die Söhne Israel machten es ganz so, wie der Herr dem Mose geboten hatte, so machten sie es.

33 Und sie brachten die Wohnung zu Mose: das Zelt und all seine Geräte, seine Haken, Bretter, Riegel, Säulen und Fußgestelle;

34 dazu die Decke aus rot gefärbten Widderfellen, die Decke aus Delfinhäuten und den verhüllenden Vorhang;

35 die Lade des Zeugnisses und ihre Stangen und die Deckplatte ;

36 den Tisch mit all seinen Geräten und die Schaubrote ;

37 den Leuchter aus reinem {Gold} mit seinen Lampen, die Lampenreihe , und all seine Geräte sowie das Öl für die Beleuchtung;

38 und den goldenen Altar, das Salböl und das wohlriechende Räucherwerk; ferner den Vorhang für den Eingang des Zeltes;

39 den bronzenen Altar, sein bronzenes Gitter, seine Stangen und all seine Geräte; das Becken und sein Gestell;

40 die Behänge des Vorhofs, seine Säulen und Fußgestelle; dazu den Vorhang für das Tor des Vorhofs, seine Seile und seine Pflöcke; und alle Geräte für den Dienst an der Wohnung, dem Zelt der Begegnung;

41 die gewirkten Kleider für den Dienst im Heiligtum, die heiligen Kleider für den Priester Aaron und die Kleider seiner Söhne zur Ausübung des Priesterdienstes.

42 Genau wie der Herr dem Mose geboten hatte, so hatten die Söhne Israel die ganze Arbeit gemacht.

43 Und Mose sah {sich} das ganze Werk {an} – und siehe, sie hatten es ausgeführt; wie der Herr geboten hatte, so hatten sie es ausgeführt. Da segnete Mose sie.

Elberfelder Bibel 2006, © 2006 SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH, Holzgerlingen