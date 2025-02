Elberfelder Bibel

2 Am Tag des ersten Monats , am Ersten des Monats, sollst du die Wohnung des Zeltes der Begegnung aufrichten.

4 Dann bringe den Tisch hinein und richte zu, was auf ihm zuzurichten ist! Auch den Leuchter bringe hinein und setze seine Lampen auf!

9 Darauf nimm das Salböl und salbe die Wohnung und alles, was darin ist, und heilige {dadurch} sie und all ihre Geräte, damit sie heilig wird!

10 Salbe auch den Brandopferaltar und all seine Geräte und heilige {dadurch} den Altar, damit der Altar hochheilig wird!

12 Dann lass Aaron und seine Söhne an den Eingang des Zeltes der Begegnung herantreten und wasche sie mit Wasser!

15 Und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir den Priesterdienst ausüben. Das soll geschehen, damit ihnen ihre Salbung zu einem ewigen Priesteramt wird, in {all} ihren Generationen.

16 Und Mose handelte ganz, wie ihm der Herr geboten hatte; so handelte er.

17 Und es geschah im ersten Monat im zweiten Jahr , am Ersten des Monats, da wurde die Wohnung aufgerichtet:

20 Dann nahm er das Zeugnis und legte es in die Lade, brachte die Stangen an der Lade an und legte die Deckplatte oben auf die Lade.