Elberfelder Bibel

1 Und der Herr sprach zu Mose: Siehe, ich habe dich für den Pharao zum Gott eingesetzt, und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein.

2 Du sollst alles reden, was ich dir befehlen werde, und dein Bruder Aaron soll zum Pharao reden, dass er die Söhne Israel aus seinem Land ziehen lassen soll.

3 Ich aber will das Herz des Pharao verhärten und meine Zeichen und Wunder im Land Ägypten zahlreich machen.

4 Und der Pharao wird nicht auf euch hören. Dann werde ich meine Hand an Ägypten legen und meine Heerscharen, mein Volk, die Söhne Israel, durch große Gerichte aus dem Land Ägypten herausführen.

5 Und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Söhne Israel aus ihrer Mitte herausführe.

6 Da handelten Mose und Aaron, wie ihnen der Herr befohlen hatte, so handelten sie.

7 Mose aber war 80 Jahre alt und Aaron 83 Jahre, als sie zum Pharao redeten.

8 Und der Herr sprach zu Mose und Aaron:

9 Wenn der Pharao zu euch reden und sagen wird: Weist euch durch ein Wunder aus!, dann sollst du zu Aaron sagen: Nimm deinen Stab und wirf ihn vor dem Pharao hin! – er wird zu einer Schlange werden.

10 Da gingen Mose und Aaron zum Pharao hinein und machten es so, wie der Herr geboten hatte: Aaron warf seinen Stab vor dem Pharao und vor seinen Hofbeamten hin, und er wurde zur Schlange .

11 Da rief auch der Pharao die Weisen und Zauberer; und auch sie, die Wahrsagepriester Ägyptens, machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten,

12 sie warfen jeder seinen Stab hin, und es wurden Schlangen daraus. Aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe.

13 Doch das Herz des Pharao wurde verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte.

Erste Plage: Wasser wird zu Blut

14 Und der Herr sprach zu Mose: Das Herz des Pharao ist verstockt . Er weigert sich, das Volk ziehen zu lassen.

15 Geh morgen früh zum Pharao – siehe, er wird ans Wasser hinausgehen –, tritt ihm entgegen am Ufer des Nil, nimm den Stab, der sich in eine Schlange verwandelt hat, in deine Hand

16 und sage zu ihm: »Der Herr, der Gott der Hebräer, hat mich zu dir gesandt und gesagt: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste dienen! Aber siehe, du hast bisher nicht gehört.

17 {Darum, } so spricht der Herr: Daran sollst du erkennen, dass ich der Herr bin: Siehe, ich will mit dem Stab, der in meiner Hand ist, auf das Wasser im Nil schlagen, und es wird sich in Blut verwandeln.

18 Dann werden die Fische im Nil sterben, und der Nil wird stinken, sodass es die Ägypter ekeln wird , Wasser aus dem Nil zu trinken. «

19 Und der Herr sprach zu Mose: Sage zu Aaron: Nimm deinen Stab und strecke deine Hand aus über die Gewässer Ägyptens, über seine Flüsse, Nilarme [A>-deltas)

20 Da taten Mose und Aaron, wie der Herr geboten hatte; und er erhob den Stab und schlug vor den Augen des Pharao und vor den Augen seiner Hofbeamten {auf} das Wasser im Nil. Da wurde alles Wasser, das im Nil war, in Blut verwandelt.

21 Die Fische im Nil starben, und der Nil wurde stinkend, und die Ägypter konnten das Wasser aus dem Nil nicht trinken; und das Blut war im ganzen Land Ägypten.

22 Aber die Wahrsagepriester Ägyptens machten es ebenso mit ihren Zauberkünsten. Da blieb das Herz des Pharao verstockt, und er hörte nicht auf sie, wie der Herr geredet hatte.

23 Da wandte sich der Pharao um, ging in sein Haus und nahm auch dies nicht zu Herzen.

24 Alle Ägypter aber gruben in der Umgebung des Nil nach Wasser zum Trinken, denn vom Wasser des Nil konnten sie nicht trinken.

25 Und es wurden sieben Tage erfüllt, nachdem der Herr den Nil geschlagen hatte.

Zweite Plage: Frösche

26 Darauf sprach der Herr zu Mose: Geh zum Pharao hinein und sage zu ihm: »So spricht der Herr: Lass mein Volk ziehen, damit sie mir dienen!

27 Wenn du dich aber weigerst, es ziehen zu lassen, siehe, so will ich dein ganzes Gebiet mit Fröschen schlagen.

28 Und der Nil wird von Fröschen wimmeln, und sie werden heraufsteigen und in dein Haus kommen, in dein Schlafzimmer und auf dein Bett, in die Häuser deiner Hofbeamten und unter dein Volk, in deine Backöfen und in deine Backtröge.

29 Und die Frösche werden heraufkommen über dich, über dein Volk und über all deine Hofbeamten . «

