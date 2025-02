2. Timotheus 1

Elberfelder Bibel

1 Paulus, Apostel Christi Jesu durch Gottes Willen nach {der} Verheißung des Lebens in Christus Jesus,

3 Ich danke Gott, dem ich von {meinen} Voreltern her mit reinem Gewissen diene, wie ich unablässig deiner gedenke in meinen Gebeten Nacht und Tag,

5 {Denn} ich erinnere mich des ungeheuchelten Glaubens in dir, der zuerst in deiner Großmutter Lois und deiner Mutter Eunike wohnte, ich bin aber überzeugt, auch in dir.