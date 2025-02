Elberfelder Bibel

1 Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai im Zelt der Begegnung am ersten {Tag} des zweiten Monats, im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten, und sprach:

3 Von zwanzig Jahren an und darüber, jeden, der mit dem Heer auszieht in Israel, die sollt ihr mustern nach ihren Heer {esverbänd} en, du und Aaron!

18 und sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten {Tag} des zweiten Monats. Und sie ließen sich in die Geburtsverzeichnisse eintragen nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, nach der Zahl der Namen, von zwanzig Jahren an und darüber, nach ihrer Kopfzahl,