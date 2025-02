Elberfelder Bibel

1 Und Korach, der Sohn Jizhars, des Sohnes Kehats, des Sohnes Levis, unternahm es und {mit ihm} Datan und Abiram, die Söhne Eliabs, und On, der Sohn Pelets, die Söhne Rubens,

3 Und sie versammelten sich gegen Mose und gegen Aaron und sagten zu ihnen: Genug mit euch ! Denn die ganze Gemeinde, sie alle sind heilig, und der Herr ist in ihrer Mitte. Warum erhebt ihr euch über die Versammlung des Herrn?

9 Ist es euch zu wenig, dass der Gott Israels euch aus der Gemeinde Israel ausgesondert hat, um euch zu sich nahen zu lassen, damit ihr den Dienst {an} der Wohnung des Herrn ausübt und vor der Gemeinde steht, um ihr zu dienen,

11 Darum seid ihr es, die sich zusammenrotten, du und deine ganze Rotte, gegen den Herrn! Denn Aaron, was ist er, dass ihr gegen ihn murrt?

13 Ist es zu wenig, dass du uns aus einem Land, das von Milch und Honig überfließt, heraufgeführt hast, um uns in der Wüste sterben zu lassen? Willst du dich auch noch zum Herrscher über uns aufwerfen?

14 Du hast uns keineswegs in ein Land gebracht, das von Milch und Honig überfließt, noch uns Äcker und Weinberge als Erbteil gegeben! Willst du diesen Leuten {etwa} die Augen ausstechen? Wir kommen nicht hinauf!

18 Und sie nahmen jeder sein Feuerbecken und taten Feuer darauf und legten Räucherwerk darauf; und sie traten hin an den Eingang des Zeltes der Begegnung, auch Mose und Aaron.

19 Und Korach versammelte gegen sie die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn vor der ganzen Gemeinde.

21 Sondert euch ab aus der Mitte dieser Gemeinde, ich will sie in einem Augenblick vernichten!

26 Und er redete zu der Gemeinde und sprach: Weicht doch von den Zelten dieser gottlosen Männer, und rührt nichts an, was ihnen gehört, damit ihr nicht weggerafft werdet in allen ihren Sünden!