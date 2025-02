Elberfelder Bibel

2 Die Söhne Israel sollen {so} lagern: jeder bei seiner Abteilung, bei den Zeichen ihrer Vaterhäuser; rings um das Zelt der Begegnung her, {jeweils} gegenüber sollen sie lagern.

17 Und dann soll das Zelt der Begegnung aufbrechen, das Lager der Leviten in der Mitte der {andern} Lager; wie sie lagern, so sollen sie aufbrechen, jeder an seiner Stelle, nach ihren Abteilungen.