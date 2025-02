Elberfelder Bibel

3 Und Bileam sagte zu Balak: Stelle dich neben dein Brandopfer! Ich aber will hingehen; vielleicht wird der Herr mir entgegenkommen, und was er mich sehen lassen wird, das werde ich dir berichten. Und er ging hin auf eine kahle Höhe.

5 Und der Herr legte ein Wort in den Mund Bileams und sprach: Kehre zu Balak zurück, und so sollst du reden!

11 Da sagte Balak zu Bileam: Was hast du mir da angetan! Meine Feinde zu verfluchen, habe ich dich holen lassen, und siehe, du hast sie sogar noch gesegnet!

12 Und er antwortete und sagte: Muss ich nicht darauf achten, das zu reden, was der Herr in meinen Mund legt?

13 Und Balak sagte zu ihm: Komm doch mit mir an eine andere Stelle, von wo aus du es sehen kannst! Nur den äußersten {Teil} von ihm wirst du sehen, und du wirst es nicht ganz sehen. Und verfluche es mir von dort aus!

15 Und er sagte zu Balak: Stelle dich hier neben dein Brandopfer, und ich, ich will dort {dem Herrn} begegnen.

16 Und der Herr kam dem Bileam entgegen und legte ein Wort in seinen Mund und sprach: Kehre zu Balak zurück, und so sollst du reden!

17 Und er kam zu ihm, und siehe, er stand neben seinem Brandopfer und die Obersten von Moab bei ihm. Und Balak sagte zu ihm: Was hat der Herr geredet?

21 Er erblickt kein Unrecht in Jakob und sieht kein Verderben in Israel; der Herr, sein Gott, ist mit ihm, und Königsjubel ist in ihm.