Elberfelder Bibel

1 Und als Bileam sah, dass es gut war in den Augen des Herrn, Israel zu segnen, ging er nicht wie die anderen Male auf Wahrsagerei aus , sondern richtete sein Gesicht zur Wüste hin.

6 Wie Täler breiten sie sich aus, wie Gärten am Strom, wie Aloebäume, die der Herr gepflanzt hat, wie Zedern am Wasser.

7 Wasser rinnt aus seinen Eimern, und seine Saat steht in reichlichen Wassern; und sein König wird höher werden als Agag, und sein Königreich wird erhaben sein.

9 Er duckt sich, er legt sich nieder wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufstören? Die dich segnen, sind gesegnet , und die dich verfluchen, sind verflucht !

11 Und nun fliehe an deinen Ort! Ich hatte gesagt, ich wolle dich hoch belohnen , siehe, der Herr hat dir den Lohn verwehrt.

13 Wenn Balak mir sein Haus voller Silber und Gold gäbe, so wäre ich nicht imstande, den Befehl des Herrn zu übertreten, um aus meinem eigenen Herzen {etwas} zu tun, Gutes oder Böses; {nur} was der Herr reden wird, das werde ich reden?

14 Und nun siehe, ich gehe zu meinem Volk. Komm, ich will dir verkünden, was dieses Volk deinem Volk antun wird am Ende der Tage.