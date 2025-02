Elberfelder Bibel

1 Und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs;

3 Und Israel hängte sich an den Baal-Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel.

5 Und Mose sagte zu den Richtern Israels: Erschlagt {sie} , jeder seine Leute, die sich an den Baal-Peor gehängt haben!

6 Und siehe, ein Mann von den Söhnen Israel kam und brachte eine Midianiterin zu seinen Brüdern vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde der Söhne Israel, als diese am Eingang des Zeltes der Begegnung weinten.

7 Und als der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, das sah, stand er aus der Mitte der Gemeinde auf und nahm einen Speer in seine Hand;

8 und er ging dem israelitischen Mann nach in das Innere {des Zeltes} und durchbohrte die beiden, den israelitischen Mann und die Frau, durch ihren Unterleib. Da wurde die Plage von den Söhnen Israel zurückgehalten.

9 Und die {Zahl der} an der Plage Gestorbenen war 24000.

11 Der Priester Pinhas, der Sohn Eleasars, des Sohnes Aarons, des Priesters, hat meinen Zorn von den Söhnen Israel abgewendet, indem er in meinem Eifer mitten unter ihnen geeifert hat. So habe ich die Söhne Israel in meinem Eifer nicht vernichtet.