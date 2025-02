Elberfelder Bibel

2 Und sie traten vor Mose und vor den Priester Eleasar und vor die Fürsten und die ganze Gemeinde an den Eingang des Zeltes der Begegnung und sagten:

3 Unser Vater ist in der Wüste gestorben; er war aber nicht inmitten der Rotte derer, die sich in der Rotte Korachs gegen den Herrn zusammenrotteten, sondern er ist in seiner {eigenen} Sünde gestorben; aber er hatte keine Söhne.