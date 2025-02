Elberfelder Bibel

6 Wenn aber ihr Vater ihr gewehrt hat an dem Tag, als er es hörte, so sollen alle ihre Gelübde und alle ihre Enthaltungsgelübde, die sie auf ihre Seele genommen hat, nicht gelten; und der Herr wird ihr vergeben, weil ihr Vater ihr gewehrt hat.

13 Wenn aber ihr Mann diese {Gelübde} ausdrücklich aufgehoben hat an dem Tag, als er sie hörte, dann soll alles, was über ihre Lippen gegangen ist an Gelübden und an Enthaltungsgelübden ihrer Seele, nicht gelten; ihr Mann hat sie aufgehoben, und der Herr wird ihr vergeben.