Elberfelder Bibel

2 Nimm Rache für die Söhne Israel an den Midianitern! Danach sollst du zu deinen Völkern versammelt werden.

3 Und Mose redete zum Volk: Rüstet von euch Männer zum Heer {esdienst} aus, dass sie gegen Midian ziehen, um die Rache des Herrn an Midian auszuführen!

6 Und Mose sandte sie, tausend von jedem Stamm, zum Heer {esdienst} aus, sie und Pinhas, den Sohn des Priesters Eleasar, zum Heer {esdienst} ; und die heiligen Geräte, die Trompeten zum Lärmblasen, {waren} in seiner Hand.

7 Und sie kämpften gegen Midian, so wie der Herr dem Mose geboten hatte, und brachten alles Männliche um.

9 Und die Söhne Israel führten die Frauen der Midianiter und ihre Kinder gefangen weg und erbeuteten all ihr Vieh und alle ihre Herden und all ihren Reichtum;

10 und alle ihre Städte an ihren Wohnsitzen und alle ihre Zeltdörfer verbrannten sie mit Feuer.

11 Und sie nahmen alle Beute und alles Geraubte an Menschen und an Vieh

12 und brachten die Gefangenen und das Geraubte und die Beute zu Mose und zu dem Priester Eleasar und zu der Gemeinde der Söhne Israel ins Lager, in die Steppen von Moab, die am Jordan von Jericho sind.

15 und Mose sagte zu ihnen: Habt ihr alle Frauen am Leben gelassen?

16 Siehe, sie sind ja auf den Rat Bileams den Söhnen Israel ein Anlass geworden, in der Sache mit dem Peor eine Untreue gegen den Herrn zu begehen, sodass die Plage über die Gemeinde des Herrn kam.

17 So bringt nun alles Männliche unter den Kindern um, und bringt alle Frauen um, die einen Mann im Beischlaf erkannt haben!

18 Aber alle Kinder, alle Mädchen , die den Beischlaf eines Mannes nicht gekannt haben, lasst für euch am Leben!

19 Ihr aber lagert sieben Tage außerhalb des Lagers! Jeder, der einen Menschen umgebracht, und jeder, der einen Erschlagenen berührt hat. Ihr sollt euch entsündigen am dritten Tag und am siebten Tag, ihr und eure Gefangenen.

21 Und der Priester Eleasar sprach zu den Kriegsleuten, die in den Kampf gezogen waren: Das ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr dem Mose geboten hat:

23 alles was Feuer verträgt, sollt ihr durchs Feuer gehen lassen, und es wird rein sein; jedoch soll es mit dem Wasser der Reinigung entsündigt werden; und alles, was Feuer nicht verträgt, sollt ihr durchs Wasser gehen lassen.

24 Und am siebten Tag sollt ihr eure Kleider waschen, und ihr werdet rein sein; und danach könnt ihr {wieder} ins Lager kommen.

26 Nimm die Summe der weggeführten Beute auf, an Menschen und an Vieh, du und der Priester Eleasar und die Familienoberhäupter der Gemeinde!

30 Und von der Hälfte der Söhne Israel sollst du je eins nehmen, von fünfzig herausgegriffen, von den Menschen, von den Rindern, von den Eseln und von den Schafen, von allem Vieh; und du sollst es den Leviten geben, die den Dienst an der Wohnung des Herrn versehen.

35 Menschen aber – an Frauen, die den Beischlaf eines Mannes {noch} nicht gekannt hatten – insgesamt 32000 Seelen.

36 Die Hälfte, der Anteil derer, die zum Heer {esdienst} ausgezogen waren, die Zahl der Schafe war also: 337500 Stück

47 und von der den Söhnen Israel {gehörenden} Hälfte nahm Mose das Herausgegriffene, je eins von fünfzig, von den Menschen und von dem Vieh, und übergab sie den Leviten – die den Dienst an der Wohnung des Herrn versahen –, wie der Herr dem Mose geboten hatte.

50 Und so bringen wir eine Opfergabe für den Herrn dar – jeder, was er gefunden hat an goldenem Schmuck: Armspangen und Handspangen, Siegelringe, Ohrringe und Spangen –, um für unsere Seelen Sühnung zu erwirken vor dem Herrn.