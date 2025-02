Elberfelder Bibel

3 Sie brachen auf von Ramses im ersten Monat, am fünfzehnten Tag des ersten Monats. Am zweiten Tag nach dem Passah zogen die Söhne Israel aus mit erhobener Hand vor den Augen aller Ägypter,

6 Und sie brachen auf von Sukkot und lagerten in Etam, das am Rand der Wüste {liegt}.

8 Und sie brachen auf von Pi-Hahirot und zogen mitten durchs Meer in die Wüste, und sie zogen drei Tagereisen in der Wüste Etam und lagerten in Mara.

37 Und sie brachen auf von Kadesch und lagerten am Berg Hor, am Rand des Landes Edom.

48 Und sie brachen auf vom Gebirge Abarim und lagerten in den Steppen von Moab, am Jordan {gegenüber} von Jericho.

49 Und sie lagerten am Jordan von Bet-Jeschimot bis Abel-Schittim in den Steppen von Moab.

50 Und der Herr redete zu Mose in den Steppen von Moab, am Jordan {gegenüber} von Jericho, und sprach:

52 dann sollt ihr alle Bewohner des Landes vor euch her vertreiben und all ihre Götzenbilder zugrunde richten; und alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr zugrunde richten, und alle ihre Höhen sollt ihr austilgen.

54 Und ihr sollt das Land durchs Los als Erbteil empfangen nach euren Sippen: Dem, der groß ist {an Zahl} , sollt ihr sein Erbteil groß bemessen, und dem, der klein ist {an Zahl} , sollt ihr sein Erbteil klein bemessen; wohin das Los für einen fällt, das soll ihm gehören; nach den Stämmen eurer Väter sollt ihr {es} unter euch als Erbteil verteilen.

55 Wenn ihr aber die Bewohner des Landes nicht vor euch her vertreibt, dann werden die, die ihr von ihnen übrig lasst, zu Dornen in euren Augen und zu Stacheln in euren Seiten werden, und sie werden euch bedrängen in dem Land, in dem ihr wohnt.