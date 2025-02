Elberfelder Bibel

Dienst der Leviten beim Aufbruch des Lagers

1 Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach:

2 Nimm die Summe der Söhne Kehats aus der Mitte der Söhne Levis auf, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern,

3 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, die in den Dienst treten, um die Arbeit am Zelt der Begegnung zu verrichten!

4 Das ist der Dienst der Söhne Kehats am Zelt der Begegnung: das Hochheilige.

5 Und Aaron und seine Söhne sollen beim Aufbruch des Lagers hineingehen und den verhüllenden Vorhang abnehmen und die Lade des Zeugnisses damit bedecken;

6 und sie sollen eine Decke aus Delfinhaut darüber legen und ein Tuch ganz aus violettem Purpur oben darüber breiten und ihre Stangen daran anbringen.

7 Und über den Tisch der Schaubrote sollen sie ein Tuch aus violettem Purpur breiten und darauf die Schüsseln und Schalen und Opferschalen stellen und die Kannen zum Trankopfer; und das ständige Brot soll auf ihm sein;

8 und darüber sollen sie ein Tuch aus Karmesin breiten und es mit einer Decke aus Delfinhaut bedecken; und sie sollen seine Stangen daran anbringen.

9 Und sie sollen ein Tuch aus violettem Purpur nehmen und den Leuchter des Lichts bedecken und seine Lampen und seine Dochtscheren und seine Feuerbecken und alle seine Ölgefäße, womit man den Dienst an ihm verrichtet;

10 und sie sollen ihn und alle seine Geräte in eine Decke aus Delfinhaut tun und {alles} auf die Trage legen.

11 Und über den goldenen Altar sollen sie ein Tuch aus violettem Purpur breiten und ihn mit einer Decke aus Delfinhaut bedecken und seine Stangen daran anbringen.

12 Und sie sollen alle Geräte des Dienstes nehmen, womit man den Dienst im Heiligtum verrichtet, und sie in ein Tuch aus violettem Purpur legen und sie mit einer Decke aus Delfinhaut bedecken und auf die Trage legen.

13 Und sie sollen den Altar von der Fettasche reinigen und ein Tuch aus rotem Purpur über ihn breiten

14 und auf ihn alle seine Geräte legen, mit denen man den Dienst auf ihm verrichtet: die Feuerbecken und die Fleischgabeln und die Schaufeln und die Sprengschalen, alle Geräte des Altars; und sie sollen eine Decke aus Delfinhaut darüber breiten und seine Stangen daran anbringen.

15 Und wenn Aaron und seine Söhne beim Aufbruch des Lagers das Zudecken des Heiligtums und aller Geräte des Heiligtums beendet haben, dann sollen danach die Söhne Kehats kommen, um es zu tragen, damit sie das Heilige nicht berühren und sterben. Das ist es, was die Söhne Kehats vom Zelt der Begegnung zu tragen haben.

16 Und der Priester Eleasar, der Sohn Aarons, hat die Aufsicht über das Öl für das Licht und {über} das wohlriechende Räucherwerk und das ständige Speisopfer und das Salböl, die Aufsicht über die ganze Wohnung und alles, was darin ist, über das Heiligtum und über seine Geräte.

17 Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach:

18 Ihr sollt den Stamm der Sippen der Kehatiter nicht umkommen lassen aus der Mitte der Leviten;

19 sondern das sollt ihr mit ihnen tun, damit sie leben und nicht sterben, wenn sie dem Allerheiligsten nahen: Aaron und seine Söhne sollen hineingehen und sie, jeden einzeln, an seine Arbeit und an seine Traglast stellen;

20 aber sie sollen nicht hineingehen, dass sie {auch nur} einen Augenblick das Heilige sehen und sterben.

21 Und der Herr redete zu Mose und sprach:

22 Nimm auch die Summe der Söhne Gerschon auf, nach ihren Vaterhäusern, nach ihren Sippen!

23 Von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren sollst du sie mustern, alle, die in den Dienst treten, um die Arbeit am Zelt der Begegnung zu verrichten.

24 Dies ist die Arbeit der Sippen der Gerschoniter beim Arbeiten und beim Tragen:

25 Sie sollen tragen die Zeltdecken der Wohnung und das Zelt der Begegnung, seine Decke und die Decke aus Delfinhaut , die oben darüber ist, und den Vorhang vom Eingang des Zeltes der Begegnung

26 und die Behänge des Vorhofs und den Vorhang vom Eingang des Tores des Vorhofs, der rings um die Wohnung und um den Altar herum ist, und ihre Seile und alle Geräte {, die zu} ihrer Arbeit {gehören} ; und alles, was an ihnen zu tun ist, sollen sie ausführen.

27 Nach dem Befehl Aarons und seiner Söhne soll alle Arbeit der Söhne der Gerschoniter geschehen hinsichtlich all ihrer Traglast und all ihrer Arbeit; und ihr sollt ihnen den Dienst für alles das übertragen, was sie zu tragen haben.

28 Das ist die Arbeit der Sippen der Söhne der Gerschoniter am Zelt der Begegnung; und ihr Dienst soll geschehen unter der Hand des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons.

29 Die Söhne Meraris: Nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern sollst du sie mustern;

30 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren sollst du sie mustern, alle, die in den Dienst treten, um die Arbeit am Zelt der Begegnung zu verrichten.

31 Und das ist der Dienst, den sie beim Tragen zu tun haben bei all ihrer Arbeit am Zelt der Begegnung: die Bretter der Wohnung und ihre Riegel und ihre Säulen und ihre Fußgestelle

32 und die Säulen des Vorhofs ringsum und ihre Fußgestelle und ihre Pflöcke und ihre Seile mit allen ihren Geräten und mit all der Arbeit daran. Und mit Namen sollt ihr {ihnen} die Geräte zuweisen für den Dienst, den sie beim Tragen zu tun haben .

33 Das ist die Arbeit der Sippen der Söhne Meraris nach all ihrer Arbeit am Zelt der Begegnung unter der Hand des Priesters Itamar, des Sohnes Aarons.

34 Und Mose und Aaron und die Fürsten der Gemeinde musterten die Söhne der Kehatiter nach ihren Sippen und nach ihren Vaterhäusern,

35 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, die in den Dienst traten zur Arbeit am Zelt der Begegnung.

36 Und ihre Gemusterten, nach ihren Sippen, waren 2750.

37 Das sind die Gemusterten der Sippen der Kehatiter, alle, die am Zelt der Begegnung dienten, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn {, den er} durch Mose {gegeben hatte}.

38 Und die Gemusterten der Söhne Gerschons, nach ihren Sippen und nach ihren Vaterhäusern,

39 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, die in den Dienst traten zur Arbeit am Zelt der Begegnung:

40 ihre Gemusterten, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern, waren 2630.

41 Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Gerschons, alle, die am Zelt der Begegnung arbeiteten, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn.

42 Und die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris, nach ihren Sippen, nach ihren Vaterhäusern,

43 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, die in den Dienst traten zur Arbeit am Zelt der Begegnung:

44 ihre Gemusterten, nach ihren Sippen, waren 3200.

45 Das sind die Gemusterten der Sippen der Söhne Meraris, die Mose und Aaron musterten nach dem Befehl des Herrn {, den er} durch Mose {gegeben hatte}.

46 Alle Gemusterten, die Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, die Leviten, nach ihren Sippen und nach ihren Vaterhäusern,

47 von dreißig Jahren an und darüber bis zu fünfzig Jahren, alle, die antraten, um die Arbeit der Betreuung und die Arbeit des Tragens am Zelt der Begegnung zu verrichten:

48 ihre Gemusterten waren 8580.

49 Nach dem Befehl des Herrn musterte man sie durch Mose, jeden Einzelnen zu seiner Arbeit und zu seiner Traglast; und sie wurden von ihm gemustert, wie der Herr dem Mose befohlen hatte.

