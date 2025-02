Elberfelder Bibel

1 Worte des Amos – der unter den Schafzüchtern von Tekoa war –, die er über Israel geschaut hat in den Tagen des Usija, des Königs von Juda, und in den Tagen Jerobeams, des Sohnes des Joasch, des Königs von Israel, zwei Jahre vor dem Erdbeben.

4 So sende ich Feuer in das Haus Hasaëls, dass es die Paläste Ben-Hadads frisst.

6 So spricht der Herr: Wegen drei Verbrechen von Gaza und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften gefangen weggeführt haben, um sie an Edom auszuliefern.

9 So spricht der Herr: Wegen drei Verbrechen von Tyrus und wegen vier werde ich es nicht rückgängig machen, weil sie ganze Ortschaften an Edom ausgeliefert und an den Bruderbund nicht gedacht haben.

14 So zünde ich Feuer an in der Mauer von Rabba, dass es seine Paläste frisst unter {Kriegs} geschrei am Tag der Schlacht, unter Sturm am Tag des Unwetters.