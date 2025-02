Elberfelder Bibel

5 Fällt ein Vogel in das Klappnetz am Boden, ohne dass ihm ein Stellholz {gestellt} ist? Schnellt das Klappnetz von der Erde empor, wenn es gar nichts gefangen hat?

6 Wird etwa in der Stadt das Horn geblasen, und das Volk erschrickt nicht? Geschieht etwa ein Unglück in der Stadt, und der Herr hat es nicht bewirkt?

9 Lasst es hören über den Palästen in Aschdod und über den Palästen im Land Ägypten und sagt: Versammelt euch auf den Bergen von Samaria und seht die große Verwirrung in seiner Mitte und die Unterdrückungen in seinem Innern!

12 So spricht der Herr: Ebenso wie der Hirte aus dem Rachen des Löwen zwei Unterschenkel oder einen Ohrzipfel rettet, so werden die Söhne Israel gerettet werden, die in Samaria in der Ecke des Lagers sitzen und auf dem Damast des Ruhebettes .