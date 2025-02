Elberfelder Bibel

1 So ließ der Herr, Herr, mich sehen: Siehe, ein Korb mit Sommerobst .

2 Und er sprach: Was siehst du, Amos? Und ich sagte: Einen Korb mit Sommerobst . Da sprach der Herr zu mir: Das Ende für mein Volk Israel ist gekommen, ich werde nicht mehr länger {schonend} an ihm vorübergehen.

3 Und zu Geheul werden die Gesänge des Palastes an jenem Tag, spricht der Herr, Herr . Leichen in Menge. Überall wirft man {sie} hin. – Still!