Elberfelder Bibel

3 Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. // . Seine Hoheit bedeckt den Himmel, und sein Ruhm erfüllt die Erde.

5 Vor ihm her geht die Pest, und die Seuche zieht aus in seinem Gefolge.

11 die Sonne. Der Mond steht still in seiner Wohnung. Als {strahlendes} Licht gehen deine Pfeile hin und her, als {heller} Schein der Blitz deines Speeres .