Elberfelder Bibel

1 Und es geschah im dreißigsten Jahr, im vierten {Monat} , am Fünften des Monats; als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war, da öffnete sich der Himmel, und ich sah Gotteserscheinungen.

2 Am Fünften des Monats – das ist das fünfte Jahr {nach} der Wegführung des Königs Jojachin –

3 geschah das Wort des Herrn ausdrücklich zu Hesekiel, dem Sohn des Busi, dem Priester, im Land der Chaldäer am Fluss Kebar; dort kam die Hand des Herrn über ihn .

4 Und ich sah: Und siehe, ein Sturmwind kam von Norden her, eine große Wolke und ein Feuer, das hin- und herzuckte, und Glanz war rings um sie her. Und aus seiner Mitte, aus der Mitte des Feuers, {strahlte es} wie das Funkeln von glänzendem Metall.

8 Und Menschenhände waren unter ihren Flügeln an ihren vier Seiten; und die vier hatten ihre Gesichter und ihre Flügel.

13 Und mitten zwischen den lebenden Wesen war ein Schein wie von brennenden Feuerkohlen ; wie ein Schein von Fackeln war das, was zwischen den lebenden Wesen hin- und herfuhr; und das Feuer hatte einen Glanz, und aus dem Feuer fuhren Blitze hervor.

14 Und die lebenden Wesen liefen hin und her, sodass es aussah wie Blitze .

19 Und wenn die lebenden Wesen gingen, gingen {auch} die Räder neben ihnen her; und wenn die lebenden Wesen sich von der Erde erhoben, erhoben sich {auch} die Räder.

20 Wohin der Geist gehen wollte, gingen sie, dahin, wohin der Geist gehen {wollte}. Und die Räder erhoben sich gleichzeitig mit ihnen, denn der Geist des lebenden Wesens war in den Rädern.

21 Wenn {jene} gingen, gingen {auch diese} , und wenn {jene} stehen blieben, dann blieben {auch diese} stehen; und wenn sich {jene} von der Erde erhoben, {dann} erhoben sich die Räder gleichzeitig mit ihnen. Denn der Geist des lebenden Wesens war in den Rädern.

26 Und oberhalb des festen Gewölbes, das über ihren Häuptern war, {befand sich} – wie das Aussehen eines Saphirsteines – etwas wie ein Thron und auf dem, was wie ein Thron {aussah} , oben auf ihm eine Gestalt, dem Aussehen eines Menschen gleich.

27 Und ich sah: Wie das Funkeln von glänzendem Metall, wie das Aussehen von Feuer, das ringsum ein Gehäuse hat, {war es} von dem Aussehen seiner Hüften an aufwärts; und von dem Aussehen seiner Hüften an abwärts sah ich {etwas} wie das Aussehen von Feuer; und ein Glanz war rings um ihn.

28 Wie das Aussehen des Bogens, der am Regentag in der Wolke ist, so war das Aussehen des Glanzes ringsum. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. –Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder; und ich hörte die Stimme eines Redenden.