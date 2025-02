Elberfelder Bibel

1 Und der Geist hob mich empor und brachte mich zum östlichen Tor des Hauses des Herrn, das nach Osten weist. Und siehe, am Eingang des Tores waren 25 Männer; und ich sah in ihrer Mitte Jaasanja, den Sohn Asurs, und Pelatja, den Sohn Benajas, die Obersten des Volkes.

5 Und der Geist des Herrn fiel auf mich und sprach zu mir: Sage: So spricht der Herr: So redet ihr, Haus Israel; und was in eurem Geist aufsteigt, ich kenne es.